Практические рекомендации по выбору керамической плитки

Керамическая плитка выпускается для наружного и внутреннего применения, для облицовки пола и стен. Она отличается по степени противодействия воздействию колебаний температуры окружающей среды, по износоустойчивости и по толщине. Кафель-онлайн недорогая керамическая плитка - отличный вариант.

Подвергая пропитанную водой плитку циклам замораживания и оттаивания, определяют её морозоустойчивость. Износоустойчивость зависит от технологии изготовления и от используемых компонентов и делится на пять классов.

Прежде чем купить керамическую плитку, необходимо принять во внимание её свойства.

Керамическая половая плитка должна иметь толщину от 7 до 20 мм. В санузлах жилого помещения экономически целесообразно будет применение плитки с небольшим коэффициентом износоустойчивости. А в общественных местах разумно будет использовать плитку с максимальным, пятым классом износоустойчивости. То, насколько долговечной будет плитка напольная керамическая во многом зависит от качества её укладки.

На сегодняшний день продажа керамической плитки – это огромное разнообразие изделий, различных по размерам, эксплуатационным свойствам, цвету, фактуре. Её поверхность выполняется как матовой, так и глянцевой, рельефной или гладкой, однотонной или с художественным орнаментом. Плитка может имитировать текстуру мрамора, гранита, кожи, дерева и других материалов.

Керамическая плитка – красиво и уютно.

Для облицовки стен может найти применение плитка глянцевая, а для пола - керамическая половая плитка с противоскользящей лицевой поверхностью. Керамическая плитка для пола может иметь любую форму: от традиционных квадратов, до замысловатых многоугольников.

Для облицовки стен можно подобрать специально разработанные композиции из плиток различной формы, с фризовыми элементами, со вставками в виде декоративных панно. Для облицовки любой поверхности подойдёт арт-керамика – плитка с фотопечатью или нанесённым рисунком.

Бесшовная (ректифицированная) плитка имеет округлые кромки, скошенные под углом или прямоугольные, выполненные с высоким уровнем калибрования. Такая плитка позволяет получать поверхность с едва заметными соединениями. Одним минус, механические и термические напряжения для такой плитки нежелательны.

Старайтесь купить керамическую плитку из одной партии, тогда удастся свести к минимуму различия изделий по цветовому оттенку. Иначе после выполнения облицовочных работ будет сложно устранить этот недостаток.

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