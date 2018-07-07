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Общество

Семь светофоров отключены в Нижнем Новгороде 9 июля

09 июля 2018 10:28  [11] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь светофоров отключены в Нижнем Новгороде 9 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

В связи с проведением технического обслуживания не работают светофоры на пл. Минина и Пожарского, а также на перекрёстках улиц Ванеева и Бекетова, Советского и Луначарского, Мещерского бульвара и ул. Есенина. Кроме того, на трёх светофорных объектах на пр. Гагарина отключено питание с 09:00 до 17:00: на пересечении с улицами Батумская, у остановок "Автостанция Щербинки" и "Микрорайон Щербинки-2".

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