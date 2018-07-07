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Общество

Пропавшая в Перевозском районе 16-летняя девушка найдена живой в Нижнем Новгороде

09 июля 2018 11:40  [49] Общество

Пропавшая в Перевозском районе несовершеннолетняя девушка найдена живой в Нижнем Новгороде 6 июля 2018 года. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Согласно информации, девушка 2002 года рождения 1 июля ушла из дома в деревне Павловка и не вернулась. Как сообщают волонтёры, к которым информация о пропавшей поступила 5 июля, 6 июля нашлись свидетели, видевшие её в Приокском районе Нижнего Новгорода, в районе остановки "Кинотеатр "Электрон". Волонтёры выехали на место, обнаружили девушки и передали её сотрудникам полиции.

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