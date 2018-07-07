Полезная информация о криптовалютах

Популярность и востребованность криптовалюты обусловлена временем. В эпоху быстрого распространения информации и технологий широкое распространение получили платежные средства нового поколения. Многие их них предоставляют возможность рассчитываться в электронном пространстве, не привязываясь к стране или учреждению. Одним из таких средств является криптовалюта.

Новостной портал БитФин располагает довольно актуальными сведениями из мира криптовалют. Здесь можно найти информацию, касающуюся данного направления деятельности.

Чтобы производить расчеты виртуальными денежными средствами, нужен только их номер, поэтому она не имеет реального выражения. Цифровые деньги находятся под надежной защитой криптокода, что может свидетельствовать об их большой надежности по сравнению с «реальными» банкнотами. Ввиду децентрализации, электронные деньги пожалуй практически нельзя подделать или запретить.

Следующей чертой, которая способствует популяризации расчетов в электронной валюте, является достаточно полная анонимность последней. При осуществлении транзакций ни у кого не будет данных о плательщике либо получателе. Известен лишь номер кошелька. Еще популярность криптоденег состоит в том, что есть возможность их добычи. Кроме того, на ее покупке или продаже можно неплохо зарабатывать. Также криптоденьги легко попробовать обменять на традиционные банкноты, что способно приносить неплохой и осязаемый доход.

По своим главным параметрам цифровые деньги существенно отличаются от традиционных. Далее немного о плюсах электронных.

Добыть криптоденьги может каждый желающий. Потому что не существует практически ни одного централизованного контролирующего органа, позволяющего контролировать или запрещать пользование такими валютами.

Операции, осуществляемые с криптовалютами, считаются анонимными. Все что пользователи знают друг о друге, так это номера кошельков. Все остальные данные закрыты. Кроме возможности добывать деньги, практически отсутствует контроль данного процесса.

Для каждого вида криптовалюты имеется свой предел выпуска. Поэтому считается, что деньги надежно защищены от инфляции.

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