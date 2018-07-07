Выбираем гаражные ворота

Еще недавно, когда речь шла о гаражных воротах, все сразу же сводилось к традиционным распашным конструкциям, изготовленным из стали. Считалось что такие изделия могли гарантировать безопасность автомобиля.

Современный рынок располагает большим многообразием гаражных ворот, которые могут иметь отличия по способу монтажа, конструктивным и другим особенностям. На сайте https://www.hoermann.ru/ можно ознакомиться с наиболее популярными видами гаражных, а также промышленных ворот.

Распашные конструкции.

Речь идет о воротах, состоящих из двух створок, удерживаемых мощными петлями. Изделия отличаются доступной стоимостью и высокой степенью взломостойкости. В особенности это касается вариантов, которые произведены из толстолистовой стали и оснащены специальными штырями, а также надежными запорными механизмами.

Откатные конструкции.

Речь идет о простых воротах, которые имеют схожесть с дверьми шкафа-купе. Они оборудуются верхними направляющими, по которым движется створка. Так данные механизмы обеспечивают экономию места перед гаражом.

Подъемно-поворотные конструкции.

Такие механизмы часто выпускаются с автоматизированным приводом, к тому же часто оборудуются калиткой. Они имеют отдельные секции и движутся по направляющим, прячась под потолочным пространством.

Роллетные механизмы.

Работают такие ворота как традиционные роллеты. Полотно состоит из многочисленных пластин. При открытии собираются в рулон, который фиксируется к потолку либо располагается в специальном отсеке.

Особенности выбора автоматизированных ворот для гаража.

В последнее время такая продукция очень популярная. Только не каждому известно, как осуществить выбор автоматизированных конструкций, чтобы они удовлетворяли основным требованиям. Перед этим стоит отметить, что автопривод может быть реализован не на всех конструкциях. Работает он практически бесшумно. Подключается к аккумуляторным батареям, поэтому является полностью автономным.

В сочетании с приводом стоит обзавестись дистанционным управлением. С его помощью есть возможность пользоваться воротами, не покидая пределов своей машины, что не только удобно при сложных погодных условиях, но и безопасно.

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