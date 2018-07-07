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Бизнес

Урок энергоэффективности от "Т Плюс" состоялся в детском лагере Кстовского района Нижегородской области

09 июля 2018 16:12  [60] Бизнес

Урок энергоэффективности от нижегородского филиала группы "Т Плюс" состоялся в детском лагере "Лесная сказка" Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 9 июля 2018 года.

Выездной урок провели активисты совета молодых работников "Т Плюс" 7 июля. Занятие, посвященное основам энергоэффективности и рационального использования энергетических ресурсов, прошло в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче 2018" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".

"Молодые энергетики в живой и доступной форме рассказали отдыхающим в "Лесной сказке" школьникам о том, какую роль играет энергия в современном мире и как будет развиваться энергетика в будущем. А также о том, почему нужно бережно относиться к расходованию энергетических ресурсов, заботиться об экономии энергии в повседневной жизни. Получили дети и практические советы, позволяющие сэкономить энергетические ресурсы в домашних условиях", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, специалисты компании напомнили детям о том, как нужно вести себя вблизи тепловых сетей, теплокамер и других объектов коммунального хозяйства, чтобы уберечься от возможных несчастных случаев.

В конце урока дети получили подарки – подготовленные самими молодыми энергетиками "Т Плюс" буклеты, альбомы-раскраски и наклейки по теме энергосбережения.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

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