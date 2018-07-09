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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в угрозе физической расправой малолетнему ребенку

10 июля 2018 11:35  [125] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в угрозе физической расправой малолетнему ребенку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 10 июля 2018 года.

По версии следствия, 10 июня около 17:00 на детской площадке, расположенной возле дома по Московскому шоссе, между 13-летним и 10-летним мальчиками произошла ссора, в ходе которой младший нецензурно оскорбил старшего.

Впоследствии о произошедшей ссоре обиженный мальчик сообщил своему 39-летнему отчиму, который решил оказать "воспитательное" воздействие на малолетнего.

В тот же день обвиняемый на детской площадке, желая запугать соседского ребенка, схватил его обеими руками за шею и приподнял от земли. В таком положении он продержал малолетнего несколько секунд и поставил его на землю. Затем, схватив мальчика за шею сзади, он повел его в подъезд дома, в котором проживал ребенок.

На лестничной площадке он дважды толкнул мальчика, от чего пострадавший ударился лицом и головой о стену. На лестничной клетке третьего этажа он схватил мальчика одной рукой за ногу, а другой – за руку и перевесил через перила. При этом он угрожал сбросить ребенка вниз. После этого злоумышленник отпустил малолетнего.

Вину по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровья, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) мужчина не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, дело было возбуждено после проверки, проведенной по информации СМИ.

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