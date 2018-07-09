Рекомендации по выбору качественных женских туфель

Посещая магазин, с целью обзавестись хорошими туфлями, многие женщины отталкиваются от внешних характеристик или стоимости изделий. Чем могут совершать ошибку, ведь неправильно подобранная обувь оказывает негативное влияние на ноги и даже здоровье человека. Туфли низкого качества приведут к появлению мозолей или даже станут причиной заболеваний, связанных с суставами и мышцами ног, проблемам с венами или позвоночником.

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Осуществляя выбор туфлей, нужно оценить, насколько удобна их колодка. Этот элемент отвечает на равномерное распределение нагрузки на ноги. Поэтому колодка туфлей должна соответствовать определенной ступне, без явного дискомфорта.

Важно, чтобы стелька обеспечивала надежное приклеивание. Хорошо, если изготовлена она будет из дышащих материалов. Это обеспечит хорошую гигиену ног.

Качественные модели отличаются наличием супинатора. Они спасут от плоскостопия, к тому же ноги не так сильно будут уставать. Еще внимание стоит уделить заднику туфель. Он должен отличаться предельной жесткостью, чтобы не натирать ногу.

Передняя часть изделия должна иметь нормальную ширину, чтобы пальцы ног были в комфорте. Если подошва будет слишком твердой, то может дать трещину даже от небольших нагрузок. Поэтому она должна иметь предельную гибкость.

Осуществляя выбор туфель лучше отдать предпочтение натуральным материалам. Такая обувь обеспечит ногам нормальный теплообмен и вентиляцию.

Для примерки лучше выбирать вечерние часы. К этому времени ноги отекают, поэтому будет меньше вероятности не угадать с размером. Стоит отдать предпочтение моделям, имеющим хорошую посадку на ноге, которые не вызывают дискомфорта. Не нужно брать обувь меньшего размера, надеясь, что она вскоре разносится.

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