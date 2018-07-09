Ремонт лобового стекла авто

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После проведения ремонтных работ на месте, где был скол, остается только небольшая точка, практически незаметная.

Для ремонта трещин определяют область трещины. После этого с обоих концов производят сверление отверстий. Далее в полость трещины закачивают светочувствительный материал. После того как он затвердеет, производится полировка лобового стекла.

Автостекло не подлежит ремонту в том случае, если повреждена зона обзора водителя или стекло поражено насквозь сколами либо трещинами. То же касается трещин, которые затрагивают более одной кромки автостекла. Ремонт не проводится и в том случае, если в лобовое стекло встроены нагревательные элементы или погодные датчики, а также другое оборудование. При этом повреждения нарушают нормальное функционирование этого встроенного оборудования.

Во всех этих случаях производится замена лобового стекла.

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