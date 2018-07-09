Последние новости рубрики Общество
10 июля 2018 14:59  [21] Администрация Балахнинского района Нижегородской области объявила аукцион на благоустройство Волжского сквера
10 июля 2018 14:50  [132] Движение транспорта будет ограничено около п. Б.Козино в Нижегородской области из-за AFP 9-12 августа
10 июля 2018 14:45  [58] Ростехнадзор выявил нарушения при устранении аварии на трубопроводе ООО "Теплосети" в Нижнем Новгороде
10 июля 2018 14:34  [83] Движение транспорта на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде частично перекрыто до 3 августа
10 июля 2018 14:17  [68] Движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Нижнем Новгороде с 30 июля до по 7 сентября
10 июля 2018 13:55  [373] Подрядчик завершил ремонт участка дороги Московское шоссе - Торфопредприятие в Нижнем Новгороде 10 июля
10 июля 2018 13:33  [95] Нижегородский Дворец бракосочетания запустил новую услугу торжественной регистрации "Для двоих" в июле
10 июля 2018 13:25  [131] Нижегородская мэрия разработала проект проведения конкурсов на школьное питание после претензий УФАС
10 июля 2018 12:51  [90] Компания из Владивостока займется реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе Нижегородской области
10 июля 2018 11:02  [574] Брусчатку на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей (фото)
Общество

Движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Нижнем Новгороде с 30 июля до по 7 сентября

10 июля 2018 14:17  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Канавинском районе Нижнего Новгорода с 30 июля до по 7 сентября. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения 10 июля 2018 года.

Согласно информации, движение будет ограничено в районе домов 11 – 23 в связи с проведением строительно-монтажных работ.

До 20 августа у дома 23 движение будет полностью перекрыто, на остальном участке транспорт будет двигаться по суженой полосе. Потом движение по суженой полосе будет на всем участке проведения работ.

Напомним также, что движение транспорта ограничено на Мызинском мосту через Оку. Транспорт двигается только по одной из полос в каждом направлении. В первый же день ограничения 9 июля на подъездах к мосту образовались большие пробки. Горадминистрация не исключила, что движение по мосту будет открыто только для общественного транспорта. Минтранс региона сообщил, что окончательная схема движения по мосту будет согласована после 12 июля.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph