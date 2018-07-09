Движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Нижнем Новгороде с 30 июля до по 7 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Канавинском районе Нижнего Новгорода с 30 июля до по 7 сентября. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения 10 июля 2018 года.

Согласно информации, движение будет ограничено в районе домов 11 – 23 в связи с проведением строительно-монтажных работ.

До 20 августа у дома 23 движение будет полностью перекрыто, на остальном участке транспорт будет двигаться по суженой полосе. Потом движение по суженой полосе будет на всем участке проведения работ.

Напомним также, что движение транспорта ограничено на Мызинском мосту через Оку. Транспорт двигается только по одной из полос в каждом направлении. В первый же день ограничения 9 июля на подъездах к мосту образовались большие пробки. Горадминистрация не исключила, что движение по мосту будет открыто только для общественного транспорта. Минтранс региона сообщил, что окончательная схема движения по мосту будет согласована после 12 июля.