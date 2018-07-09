Правительство РФ планирует сократить вдвое размер минимального пенсионного страхового взноса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Правительство РФ планирует сократить вдвое размер минимального пенсионного страхового взноса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 10 июля 2018 года.

Члены правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым 7 июля 2018 года внесли в Государственную Думу проект ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

В пояснительной записке к данному проекту говорится, что хотя граждане и могут добровольно вступать в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, чтобы сформировать пенсионные права, в последнее время для многих это становится слишком дорогим удовольствием. В настоящее время установлен минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый исходя из двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы. При этом МРОТ постепенно повышается (с 1 января 2019 года – до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ), из-за чего делать страховые пенсионные взносы становится невыгодно.

"Таким образом, база для расчета минимального размера страховых взносов может возрасти с 15 тысяч рублей в 2017 году до 22 326 рублей в 2019 году, или на 48,8%, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. В связи с этим разработан предлагаемый проект, предусматривающий, что минимальный размер страховых взносов будет исчисляться исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины", - объясняется в записке.

Кроме того, новым законопроектом предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов, а также порядок исчисления размера взносов, подлежащих уплате в случае вступления в правоотношения или их прекращения в течение расчетного периода.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания данного проекта назначен заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Напомним также, что правительство РФ планирует повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.