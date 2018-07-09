Заместитель приволжского полпреда Олег Машковцев пострадал при жесткой посадке самолета в Кирове Происшествия

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев пострадал при жесткой посадке самолета в Кирове.

По данным Приволжского СУ СК РФ на транспорте, 10 июля 2018 года в 13:00 на посадочной площадке Кучаны (Киров) произошло происшествие с легкомоторным самолетом ZLIN, принадлежащим ООО "Вяткаавиа".

На борту самолета находились два человека. По предварительным данным СК, самолет выполнял учебный полет и при взлете, набрав небольшую высоту, жестко приземлился за посадочную полосу. Степень повреждения самолета выясняется, состояние пилота и пассажира оценивается как удовлетворительное. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как пояснил НИА "Нижний Новгород" источник в силовом ведомстве, Машковцев действительно находился на борту данного самолета, он получил травмы, однако пострадал не очень серьезно и "даже не госпитализирован". Пилот пострадал сильнее.