Синоптики прогнозируют сохранение грозовой и дождливой погоды в Нижегородской области до 15 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение грозовой и дождливой погоды в Нижегородской области до 15 июля. Об этом региональный гидрометцентр сообщил 11 июля 2018 года.

Согласно информации, 11 – 15 июля погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы. 11 - 13 июля при переменной облачности местами прогнозируются грозовые дожди. Ветер северный, 5-8 м/с, при грозе порывистый. Температурный фон будет близок к норме: максимальная температура воздуха днем +24°…+26°, ночью +15°…+17°. Температура воды +22°…+24°.

14-15 июля также ожидаются грозы и дожди. Воздух при восточном ветре прогреется к полудню до +26°…+28°, на солнце на 1°…2° выше, минимальные значения ночью +17°…+19°.