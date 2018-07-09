Причины возникновения и методы избавления от храпа

Храпом принято называть громкий звук, который издаёт человек во время сна. Он происходит на вдохе. Это явление имеет отношение к вибрации органов, которые расположены в полости рта. Причин у такой патологии масса. Избавиться* от храпа скорее всего получится в том случае, если удастся ликвидировать их все без исключения.

Методов борьбы с явлением существует бесчисленное множество. Они могут заключаться в приёме препаратов или специальных упражнениях. Храп лечение - это непростая задача, которая потребует времени и ответственного отношения.

Почему же люди храпят?

Чаще всего причина кроется в избыточном весе либо искривлении носовой перегородки. Последнее может быть врождённым либо приобретённым после перенесённой травмы. Храп нередко возникает у людей, которые страдают от заложенности носа. Она может быть аллергического или вирусного характера. Кроме того, доказан тот факт, что от храпа в большей степени страдают люди в возрасте. Дело в том, что с годами ткани и органы ослабляются.

Однако описанные выше причины далеко не исчерпывающие. Спровоцировать появление храпа способно и неправильное положение тела во время сна. Чаще всего человек издаёт характерные звуки, когда он лежит на спине. В такой позе мышцы глотки расслаблены в максимальной степени. При этом язык может частично закрывать горло, тем самым создавая преграду для потоков воздуха к лёгким. Ввиду этого в ротовой области начинает возникать характерная вибрация и раскатистый специфический звук, что способен вызвать раздражение у человека, который находится рядом.

Причиной храпа может стать и обилие вредных привычек. Звукового сопровождения не избежать, если у человека наблюдается воспаление трахеи или глотки.

Чтобы свести к минимуму риск развития храпа нужно перед сном убедиться в том, что носоглотка чистая. Желательно прополоскать горло на ночь. Можно также промыть нос раствором морской соли. Она снимет отёки и подсушит слизистую. Также нужно принять правильное положение во время сна. На спине можно зафиксировать небольшой по размеру предмет, который будет заставлять человека спать на боку. И необходимо обратиться к врачу.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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