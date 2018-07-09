Достоинства модульных торговых систем

В торговле пожалуй наиболее востребованным считается оборудование, которое не только подходит для работы, но и вписывается в разные стилистики оформления помещения. На сайте https://pf-torg.ru/torgovye-sistemy/ представлено модульное оборудование для торговли, которое отвечает основным требованиям. Оно отличается многочисленными вариантами сборки, простотой монтажа, наличием всевозможных аксессуаров. Насколько сложной не была бы выбранная конфигурация оборудования, после установки в магазине она не будет смотреться громоздкой.

Стандартные модули для осуществления торговли состоят из базовых стоек, крепежных и соединительных элементов, всевозможных дополнений.

Отличаются все такие системы типом основания. Модули могут собираться из труб разного диаметра, перфорированных стоек или тросов. Существуют еще точечные варианты, в которых отверстия креплений находятся на панелях.

Стойки с перфорацией способны разделить стену на мелкие зоны. При этом могут использоваться любые по размерам полки из древесины и стекла, пластика либо стальной сетки. Конструкции стоек изготовлены из металла с хромовым покрытием.

Для получения опор для полок в трубной системе необходимо соединить все элементы и фиксаторы на необходимой высоте. При необходимости полку можно убрать, а вместо нее установить вешалки или поместить корзины.

Модули на основе троса часто применяют в помещениях, где по разным причинам не получается осуществить крепеж к стенам. На них могут подвешиваться полки, подставки и другие декоративные элементы.

Сборные модули для торговли с точечным вариантом крепления редко встречаются. Он больше подойдут магазинам одежды с минималистическим или хайтековким дизайном.

По сути, любая торговая модульная система представляет собой большой конструктор. При этом конечный вариант композиции будет зависеть от вкусов и пожеланий хозяина торговой точки. В разобранном виде модули не занимают много места. После чего их легко пересобрать в другом помещении, учитывая его особенности.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.