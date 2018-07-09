Тридцать пять депутатов ЗС НО принимают участие во внеочередном заседании по вопросу пенсионной реформы Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Тридцать пять из сорока восьми депутатов Законодательного собрания Нижегородской области принимают участие во внеочередном заседании по вопросу пенсионной реформы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 12 июля 2018 года.

В настоящее время депутаты начали заслушивать мнения фракций по соответствующему проекту федерального закона. После этого начнутся выступления.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.

Ранее фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области внесла на рассмотрение областного парламента проект отрицательного отзыва на пенсионную реформу.