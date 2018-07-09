Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2018 15:23  [91] Пропавший в Нижегородской области 59-летний Евгений Калинкин найден живым
12 июля 2018 14:13  [688] Пропавший на базе отдыха в Варнавинском районе Нижегородской области 21-летний Евгений Соболев найден погибшим
12 июля 2018 13:46  [258] СУ СК проводит проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля
12 июля 2018 12:19  [120] Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя
12 июля 2018 12:01  [158] СК проводит проверку по факту остановки грузового поезда из-за падения трубы на контактную сеть в Нижегородской области
11 июля 2018 17:31  [1135] Пропавший в Нижнем Новгороде Геннадий Думин найден погибшим
11 июля 2018 17:29  [239] Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти
11 июля 2018 16:56  [1177] Житель Вознесенского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата
11 июля 2018 13:43  [396] Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля
11 июля 2018 12:29  [255] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Евгения Калинкина
Происшествия

СК проводит проверку по факту остановки грузового поезда из-за падения трубы на контактную сеть в Нижегородской области

12 июля 2018 12:01  [158] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Остановка грузового поезда из-за аварийного повреждения контактной сети произошло в Нижегородской области 11 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Согласно информации, отключение электроэнергии произошло в 3:05 на перегоне Игумново – Доскино. В связи с этим был остановлен грузовой поезд из 71 вагона. В 04:47 со станции Нижний Новгород - Сортировочный был поднят и отправлен восстановительный поезд. Происшествие не повлияло на график движения поездов.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по этому факту. Установлено на перегоне произошло падение перевозимого железнодорожным составом трубы массой 107 т, диаметром 4 м, длиной 28 м. В результате повреждена железобетонная опора электросети, что повлекло аварийное отключение напряжения в контактной сети.

Нижегородским следственным отделом на транспорте следственного управления на транспорте по ПФО СК РФ начата доследственная проверка.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph