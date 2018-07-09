СК проводит проверку по факту остановки грузового поезда из-за падения трубы на контактную сеть в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Остановка грузового поезда из-за аварийного повреждения контактной сети произошло в Нижегородской области 11 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Согласно информации, отключение электроэнергии произошло в 3:05 на перегоне Игумново – Доскино. В связи с этим был остановлен грузовой поезд из 71 вагона. В 04:47 со станции Нижний Новгород - Сортировочный был поднят и отправлен восстановительный поезд. Происшествие не повлияло на график движения поездов.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по этому факту. Установлено на перегоне произошло падение перевозимого железнодорожным составом трубы массой 107 т, диаметром 4 м, длиной 28 м. В результате повреждена железобетонная опора электросети, что повлекло аварийное отключение напряжения в контактной сети.

Нижегородским следственным отделом на транспорте следственного управления на транспорте по ПФО СК РФ начата доследственная проверка.