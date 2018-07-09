Ученый ННГУ вошел в состав Экспертного совета при российском омбудсмене Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ученый ННГУ им. Лобачевского Алексей Мартынов вошел в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. Об этом сообщается на сайте университета 12 июля 2018 года.

Распоряжением уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой от 5 июля 2018 года №65 директор Института открытого образования, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета доктор юридических наук, доцент Алексей Мартынов включен в состав Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. "Это говорит о признании научных достижений нижегородского ученого и его авторитета в юридическом сообществе России", - отмечают в вузе.