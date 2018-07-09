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12 июля 2018 15:11  [106] Ученый ННГУ вошел в состав Экспертного совета при российском омбудсмене
Общество

Ученый ННГУ вошел в состав Экспертного совета при российском омбудсмене

12 июля 2018 15:11  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ученый ННГУ им. Лобачевского Алексей Мартынов вошел в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. Об этом сообщается на сайте университета 12 июля 2018 года.

Распоряжением уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой от 5 июля 2018 года №65 директор Института открытого образования, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета доктор юридических наук, доцент Алексей Мартынов включен в состав Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. "Это говорит о признании научных достижений нижегородского ученого и его авторитета в юридическом сообществе России", - отмечают в вузе.

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