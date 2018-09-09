Рекомендации по сохранению зрения

Большую часть информации человек получает за счет органов зрения. Если должным образом за ними не следить и постоянно пренебрегать усталостью, совсем скоро можно утратить способность хорошо видеть. Опасными врагами для человеческих глаз выступает неправильный образ жизни, некачественное питание и долгое пребывание за монитором компьютера.

Если ситуация со зрением становится по мнению врачей критической, может потребоваться операция на катаракту. В настоящее время это один из эффективных способов восстановления* нормального зрения. Обращаясь за помощью к опытным специалистам можно рассчитывать на положительный результат, причем за минимум времени.

Известно, намного легче предупредить заболевание, чем затем лечить его. Поэтому следующие рекомендации позволять сохранить хорошее зрение надолго:

Качественный и полноценный сон. Частые недосыпы могут привести к нарушениям зрительного нерва;

Просмотр телевизионных передач только при включенном свете или естественном освещении;

Делайте частые перерывы в период работы за компьютером;

Не стоит читать книги в лежачем положении, а также находясь в автобусе или поезде;

Не напрягайте глазодвигательные мышцы;

Проводите больше времени на воздухе;

Избавьтесь от вредных привычек и пересмотрите свой рацион;

Делайте глазную гимнастику и проходите регулярные обследования у специалистов.

Люди, которые не часто выходят на улицу, могут испытывать световое голодание. Ведь именно свет солнца оказывает благотворное влияние на органы зрения. Только при этом рекомендуется защищать их ультрафиолета. Для этого используются солнцезащитные очки.

Читая книгу нужно соблюдать расстояние не более 40 см. Электронные книги не стоит читать долгое время без перерывов, даже несмотря на наличие яркой подсветки.

Правильное питание является залогом сохранения зрения. Очень полезна черника, способствующая улучшению остроты зрения. Еще калий, оказывающий влияние на кровеносные сосуды.

Глаза расслабляются при проведении умывания холодной и теплой водой по очередности.

Отказ от плохих привычек, нормальный образ жизни и соблюдение вышеописанных рекомендаций надолго сохранит зрение.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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