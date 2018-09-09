Какому автомобильному стеклу отдать предпочтение?

Со временем перед каждым автовладельцем может возникать проблема, связанная с выбором лобового стекла. Как известно, при активной эксплуатации транспорта переднее стекло подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому вполне возможно появление потертостей и даже трещин на его поверхности. В итоге, оно требует замены. Какому изделию отдать предпочтение, чтобы обеспечивался должный комфорт и безопасность при движении? Далее в статье.

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Если на лобовом стекле стали появляться трещинки, не рекомендуется откладывать их ремонт либо замену, потому что в дальнейшем это может привести к тяжёлым последствиям.

Чтоб из всех существующих изделий выбрать действительно стоящее стекло, нужно иметь понятие о методике изготовления стекол. В настоящее время распространение получили изделия, полученные по следующим технологиям:

Сталинит или закалённое стекло, изготавливается путем нагрева с постепенным охлаждением. Такое изделие намного прочнее обычного стекла. При разбитии не образует большого количества острых частей, поэтому снижает вероятность порезов.

Триплекс производятся путем склеивания нескольких стеков. Как правило, для этого используется оргстекло. Технология изготовления не является дешёвой, зато позволяет получать изделия, прекрасно поглощающие звук. Они достаточно ремонтопригодные, прочные и удобные в эксплуатации.

Многослойные стёкла в настоящее время считаются предпочтительным вариантом в плане надежности и прочности. Только стоит отметить их достаточно высокую стоимость. Изготавливаются они из нескольких стеклянных листов. Отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Чаще всего их устанавливают на элитных автомобилях, а также на инкассаторские машины.

Отдавая предпочтение тому или иному стеклу, внимание стоит обращать не только на стоимость изделия, но и его эксплуатационные характеристики.

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