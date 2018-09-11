Йога. Тело и дух йоги

Легко понять, почему Джон Френд настоятельно рекомендует для всех учеников йоги* книгу «Йога тела: истоки современных поз йоги". Тезис Марка Синглтона: «это хорошо изученное разоблачение того, как современная хатха-йога изменилась после того, как покинула Индию».

Книга повествует о том, как йога трансформировалась в самой Индии за последние 150 лет. Главные современные сторонники йоги - Т.Кришнамачарья и его ученики К.Паттабхи Джойс и Б.К.С. Айенгар смешали свои доморощенные практики хатха-йоги с европейской гимнастикой.

Именно так многие индийские йоги справились с современностью: вместо того, чтобы оставаться в пещерах Гималаев, они переехали в город и приняли надвигающиеся европейские культурные тенденции, такие как "эзотерические формы гимнастики", включая методы Линга (1766-1839).

Синглтон использует слово йога как омоним, чтобы объяснить основную цель своей диссертации. То есть, он подчеркивает, что слово йога имеет несколько значений, в зависимости от того, кто использует этот термин. Йога на Мещерке поможет ближе познакомиться с данным понятием.

Этот акцент сам по себе является понятным для студентов всей йоги; нужно принять, что Ваша йога не может быть такой же йогой, как моя йога. Просто существует множество путей йоги.

В этом отношении Джон Френд абсолютно прав: это, безусловно, одно из всесторонних исследований культуры и истории систем йоги.

Исследование Синглтона по "постуральной йоге" составляет большую часть книги. Он также посвящает некоторые страницы истории «традиционной» йоги, от Патанджали до Тантриков Шивы, которые, основываясь на более ранних традициях, и хатха-йоги в средние века.

Синглтон утверждал, что его книга написана для изучения современных поз йоги. Если бы он писал эту книгу в одиночку, она была бы великолепна и получала бы только похвалы. Но, к сожалению, он совершил ту же ошибку, что и многие современные хатха-йоги.

Все стили йоги одинаково хороши, утверждают эти хатха-йоги. Культурные релятивисты хатха-йоги воспринимают это, как высокомерную версию йоги. Почему? Потому что ее приверженцы, традиционалисты, и считают, что она глубже и духовней.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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