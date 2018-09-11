Электросчетчик позволит экономить до 50% на оплате электроэнергии

ПАО "ТНС энерго НН" (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области) обращает внимание потребителей на важность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии.

Согласно действующему российскому законодательству, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных приборами учета. Обязанность устанавливать приборы учета электроэнергии закон возлагает на собственников квартир и частных жилых домов.

Клиентам, которые не имеют индивидуальных приборов учета, плата за электроэнергию рассчитывается по установленному правительством Нижегородской области нормативу потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом помещении. Норматив зависит от количества проживающих в помещении лиц и количества комнат, но он не всегда отражает реальное потребление электроэнергии.

Кроме того, в случае, если в жилом помещении существует техническая возможность установки счетчика, но собственник ее игнорирует, энергосбытовая компания имеет право применить такие штрафные санкции, как, например, начисление платы за электроэнергию по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Таким образом, отсутствие индивидуального прибора учета электроэнергии влечет за собой дополнительные расходы для потребителей.

К примеру, семья из трех человек, живущая в двухкомнатной квартире с газовой плитой, по показаниям электросчетчика, в действительности потребляет ежемесячно порядка 135 кВт.ч электроэнергии стоимостью 483 рубля. В то время как оплата электроэнергии по нормативу (за 192 кВт.ч) для данной семьи составила бы 1 197 рублей.

Если же семья из трех человек проживает в трехкомнатной квартире с газовой плитой, то оплата за электроэнергию по счетчику составит в среднем 556 рублей при потреблении 153 кВт.ч в месяц. Но оплата электроэнергии по нормативу (за 216 кВт.ч) для такой семьи составила бы 1 421 рубль ежемесячно.

Энергоснабжение квартиры, оборудованной электрической плитой, при отсутствии электросчетчика обходится нижегородцам еще дороже.

Семья из трех человек, живущая в двухкомнатной квартире с электроплитой, согласно показаниям счетчика ежемесячно потребляет в среднем 206 кВт.ч электроэнергии стоимостью 638 рублей. Но оплата по нормативу (за 261 кВт.ч) составила бы для этой семьи 1 326 рублей.

Энергоснабжение трехкомнатной квартиры с электроплитой для семьи из трех человек по счетчику в среднем обходится в 741 рубль ежемесячно при потреблении 229 кВт.ч., по нормативу расчетная сумма увеличилась бы до 1 488 рублей ежемесячно (за 285 кВт.ч).

Как показывают приведенные цифры, при наличии электросчетчика нижегородцы, в среднем, платят на 50%, т.е. вдвое, меньше тех, кто оплачивает электроэнергию по нормативу.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендуем своим клиентам, имеющим техническую возможность установки электросчетчика, все же произвести ее и оплачивать только реальное энергопотребление.



Подать заявку на установку, замену, опломбировку электросчетчика можно обратившись в любой стационарный или мобильный клиентский центр ПАО "ТНС энерго НН", либо через форму обратной связи на сайте компании, а также по телефону Единого контактного центра 8 (831)233-09-70.

Кроме того, подробные разъяснения по вопросам, связанным с индивидуальными приборами учета электроэнергии, даны на сайте ПАО "ТНС энерго НН", в разделе "Часто задаваемые вопросы".