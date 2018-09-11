Альфа-Банк предложил клиентам онлайн-сервис для старта бизнеса

Альфа-Банк предложил клиентам онлайн-сервис для старта бизнеса. Онлайн-помощник позволяет начинающим предпринимателям за 15 минут подготовить пакет документов для регистрации бизнеса в налоговой службе.

Речь идет о самых востребованных у малого бизнеса организационно-правовых формах – индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью (с одним учредителем).

Данный сервис "максимально простой и дружелюбный". От клиента потребуется только паспорт РФ (отсканированные копии первого разворота паспорта и страницы с адресом прописки). Система сформирует пакет документов для налоговой службы, сама "напомнит" ИНН, поможет подобрать подходящую систему налогообложения.

Для ИП предусмотрен более широкий спектр услуг - сервис укажет адрес налоговой инспекции, в которую подавать документы, и одновременно проанализирует данные клиента, после чего зарезервирует расчетный счет в банке.

Предприниматель сразу получает пакет электронных документов для подачи в налоговую службу, квитанцию для оплаты госпошлины и реквизиты зарезервированного счета. После регистрации ИП или ООО с одним учредителем в налоговой службе сервис передает готовый пакет документов на открытие счета в бэк-офис Альфа-Банка.

Сервис предоставляется бесплатно, клиенту необходимо только оплатить госпошлину за регистрацию ИП или ООО.

"Мы видим, что клиенты малого бизнеса нуждаются в сервисах, которые бы облегчали им взаимодействие с государственными органами и соблюдение требований законодательства. Наша задача – предложить клиентам не только банковские услуги, но создать целую экосистему для предпринимателей, предоставить сервисы для комфортного старта и развития их бизнеса", - отмечает член правления Альфа-Банка Денис Осин.

"Данный сервис разработан в ответ на запросы того сегмента предпринимателей, которые заинтересованы работать в легальном статусе, но хотели бы пройти процедуру регистрации быстро и комфортно, не тратя времени и не ломая голову над заполнением анкет и регистрационных форм, - говорит руководитель проекта Алексей Вдовин. - Пилотирование онлайн-помощника началось с услуги "Помощь в регистрации ИП + открытие счета", и показало востребованность этой услуги у представителей малого бизнеса - за время пилота более 1200 предпринимателей подготовило документы на регистрацию ИП с помощью нашего сервиса".