Драцена и уход за ней

Драцена – суккулентный кустарник семейства спаржевых, большинство видов которого произрастают в жаркой Африке, очень полезный в технологическом плане и переработке. Отличительная черта – розетка ярких зеленых листьев.

Уход и размножение.

Драцена – это довольно теплолюбивое растение, средняя температура воздуха в комнате, где оно находится, должна быть не ниже +18С, а влажность – выше 50%. Рекомендуется выбрать окна с восточной или с западной стороны, поместить горшок в светлое место. На южной стороне необходимо защищать цветок от полуденных солнечных лучей. Видам с более пестрыми листьями требуется больше света, а зеленым – больше тени. Некоторые считают, что данное растение – тенелюбивый вид, но это не так, в тени драцена замедляет развитие и чахнет. Узнать более детально, как ухаживать за драценой можно на сайте o-rasteniyax.ru.

Полив регулярный, летом через день, зимой реже, один раз в неделю. Полив производить равномерно, почва в горшке всегда должна быть влажной, но никогда – мокрой. Лишняя влага может стать причиной загнивания корневой системы, а недостаток наоборот, причиной иссушения корней. В любом случае, дерево погибнет. Листья следует обрызгивать и стирать пыль тканью или ватой каждый день в летнее время. Драцена хорошо приспособлена к сухости воздуха, но предпочитает более влажную среду. Летом растению можно перенести на балкон и устраивать теплый душ в ванной.

Подкормки проводят в период роста, с середины весны до конца лета, раз в месяц. Так же, рекомендуется использовать специальные комплексные смеси для комнатных растений, вдобавок можно использовать минеральные удобрения для суккулентов.

Пересадку рекомендуется проводить каждые два года в горшки с большим дренажем, ведь корни драцены размещены преимущественно в верхних слоях грунта.

Размножить драцену можно с помощью верхушечного черенка, который нужно срезать острым чистым ножам и поместить в воду, чтобы он дал корневой побег, либо же сразу посадить в хорошо увлажненную почву. Содержать при температуре +25С. Если используются семена, то их необходимо предварительно замочить в воде на пять дней, а после посадить во влажный грунт в пластиковый прозрачный контейнер с крышкой, дабы создать парниковый эффект. Семена прорастают длительное время.

Увядания и болезни.

Если края и кончики листьев драцены становятся коричневыми, скорее всего, причина кроется в чрезмерной сухости воздуха, ведь большая часть видов требует повышенной влажности. Так же, всему виной могут быть сквозняки или иссушение почвы ввиду недостаточного полива.

Если листья становятся мягкими с крученными, то, вероятнее всего, драцена находится в некомфортных условиях. Слишком низкая температура может стать причиной увядания розетки. Нельзя оставлять горшок на окне, когда оно открыто. Когда на листьях появляются светлые пятна ожогов – следует оградить цветок от попадания прямых солнечных лучей и переместить его на другое место. Окно на уровне высоты растения можно оклеить белой бумагой.

Каждые два года листья драцены желтеют. Нижние листья вянут и опадают, что неизбежно, таким образом, проходит естественная замена листового покрова, старые листья заменяют новые.

Чтобы решить проблему болезни, необходимо оборвать пожелтевшие или коричневые листья, извлечь цветок из горшка и удалить сгнившие корешки. После этого растение пересаживают в новый свежий грунт и создают благоприятную среду для существования.

Данный цветок подходит к любому интерьеру, отлично дополняет своей зеленью или необычной расцветкой офисы и жилые комнаты, а разнообразие сортов позволит выбирать из широкого списка прекрасных растений. Драцена неприхотлива, но при должном уходе будет радовать своим видом долгие годы.

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