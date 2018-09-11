Фьючерсный контракт и CFD простыми словами

Большинство крупных и средних форекс-брокеров предоставляют услуги по торговле не только валютными парами. Трейдеру доступны инструменты торговли акциями, товарами (металлы, нефть), индексами. С торговлей на валютных парах все предельно ясно – нет никаких проблем обменять японскую йену на канадский доллар. Стоит отметить, что торговля валютными парами, так же является фьючерсной, но тут проще запутаться, чем разобраться. Какой процесс происходит на “том конце провода”, когда трейдер открывает сделку на покупку, например, соевых бобов?

История классического фьючерсного контракта уходит далеко в 19 век. Суть его в том, что двое участников сделки (продавец и покупатель) заключают контракт на определенный срок. К примеру, продавец обязуется через 6 месяцев поставить покупателю 1 тонну бобов по фиксированной цене. Для продавца это страховка производства – его продукция будет куплена, получен доход. Для покупателя это страховка снабжения – он получит товар в срок по фиксированной цене.

Трейдер, совершающий сделку на товарном рынке, не заинтересован в получении товара. Он заинтересован в получении прибыли. Фьючерс, как инструмент, приобрел огромную популярность на товарных биржах. Трейдеры смогли торговать различными товарами, не имея дело с самим товаром (базовым активом). Это значительно расширило сферу торговли, появился централизованный инструмент ценообразования.

Торговля на фондовом или товарном рынке подразумевает наличие лицензии и солидного “входного” капитала. Для привлечения заинтересованных новичков с небольшим капиталом, брокеры из Англии пошли еще дальше. Они придумали cfd торговля – контракт на разницу цен. Трейдер открывает сделку на покупку золота – ему не важно золото, как товар, ему важна цена. Золото станет дороже – при закрытии сделки получится прибыль. Золото станет дешевле – при закрытии сделки получится убыток. Все очень просто! Фактически – это торговля на цену товара, та же самая, что и торговля валютной парой. Отличие от фьючерса – у CFD нет фиксированной даты окончания контракта, трейдер сам выбирает время для закрытия сделки.

CFD считается оптимальным инструментом для всех участников рынка. Не нужно иметь на руках базовый актив, чтобы его продавать. При покупке 100 тонн зерна, не нужно платить комиссию за его хранение на складах. Брокер продает – не нужно заботиться о внесении изменений в список акционеров и платить дивиденды. Можно пробовать торговать, буквально, чем угодно, не имея с этим дела!

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