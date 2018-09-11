Интернет – маркетинг

Как составить взрывное УТП для сайта?

Каждый сайт, занимающийся продажей и развивающий компанию, почти ничем не отличается от других. При посещении сайта посетители и потенциальные покупатели могут увидеть дизайн, ссылки, описание товаров и услуг и т.д. И поэтому фирмы ищут различные методы выделиться и развить бизнес. Популярным способом считается УТП (уникальное торговое предложение). УТП может увеличить количество клиентов и отстроить от конкурентов. Предложение должно быть уникальным, конкретным и ценным. Как осуществить анализ сайта подробно можно узнать на сайте seogift.ru.

Чтобы создать торговое предложение нужно начать с анализа ЦА. Поиск подходящей аудитории зависит от некоторых параметров. К примеру, возраст и пол, местоположение, интересы и хобби, также работа. При этом нужно составить портрет потенциального покупателя. Также нужно провести анализ конкурентов, и сравнить бизнес – предложения и цены. Кроме того важно сравнить цены конкурентов и качество товаров.

Чтобы правильно создать красивое торговое предложение рекомендуется использовать несколько основных формул:

1. Решение и гарантия. Для составления предложения надо выявить проблему и потребности клиентов. Решить проблему бывает очень просто. Покупатель испытывает нужду, и компания предлагает ему качественную продукцию и дает гарантию.

2. ЦА, проблема и ее решение. Нужно выявить подходящую аудиторию при анализировании и предложить им продукцию. Точное выявление аудитории дает возможность составить торговое предложение.

3. Уникальность и потребность. Чтобы развить свое предложение необходимо выявить положительные стороны своей продукции, которые могут заинтересовать покупателей.

4. Товар и особенности + выгода. Чтобы привлечь покупателей рекомендуется рассказать о выгоде при приобретении определенного товара.

Точно следовать формулам необязательно. Применяемую формулу можно изменять под свой бизнес и создать совершенный метод.

При составлении нужно посмотреть на предложение глазами потребителя. Существует несколько маркетинговых ошибок, которые испортят любое УТП:

1. Обманчивое утверждение. Применение критериев и обманчивых фактов портят торговое предложение. Чтобы исправить ошибку нужно посмотреть на предложение глазами клиентов.

2. Отсутствие выгоды. Использование обманчивых достоинств снижает эффективность предложения. Решением является составление других преимуществ. К примеру, магазины постельного белья могут составить предложение для людей с чувствительной кожей.

3. Заштампованность основана на выборе большого количества формулировок. К примеру, предоставление бесплатной и быстрой доставки, квалифицированных специалистов, низких цен и акций предлагает пожалуй большинство фирм. Чтобы решить такую ошибку, нужно составить конкретные цели.

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