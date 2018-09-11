Какую елку выбрать на праздник: зарубежную или русскую красавицу?

Когда наступит подготовка к Новому Году, люди будут стараться купить красивую елку в свой дом. В последнее время все больше популярности набирают зарубежные елки. Но стоит ли покупать такую елку, и на какой обман могут пойти продавцы?

Сразу стоит сказать, что многие покупатели думают, что если елки из других стран дороже, то значит и по качеству они лучше. Но важно понимать, что это не всегда так. К примеру, многие продавцы могут пойти на хитрость, и продавать обычные русские елки как зарубежные. Конечно, цена будет выше, а по сути можно было бы купить и дешевле.

В Россию чаще всего привозят датские пихты, которые не обладают такими свойствами и характеристиками как обычная русская ель. К примеру, они могут начать осыпаться всего через неделю, и простоит она где-то в течение месяца. И, конечно, стоит сказать о трудностях в уходе. Важно обрызгивать ее постоянно. При чем делать это нужно водой, в которую заранее добавили соль или уксус.

А что можно сказать о русской елке? Она иногда может простоять хоть до весны, дает насыщенный запах, имеет красивый зеленый цвет, стоит не дорого, не требует особого ухода, и т.д. Конечно, каждый покупатель должен сам решить, на каком варианте он остановиться. Но, принимая решение, важно учитывать все эти факторы. К тому же, если продавцы продадут обычную русскую елку по цене зарубежной, то это вряд ли можно будет назвать выгодной покупкой.

Если получилось найти хороший магазин, в котором точно продают зарубежные варианты, и если очень хочется попробовать купить такую елку, то сделать этого никто не запретит. Но, в любом случае, нужно найти магазин, который действительно предлагает хорошие и качественные варианты.

Итак, купить елку к Новому Году может быть непросто. Можно заранее подумать, в какой магазин можно было бы обратиться. Тем более что есть магазины, предлагающие доставку до самой квартиры. Покупатель может выбрать тот вариант, который подходит ему по ценовой политике, внешнему виду, и т.д. В таком случае можно сделать свой праздник незабываемым.

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