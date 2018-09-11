Есть ли разница между кредитом и микрозаймом?

Сейчас появилась новая разновидность кредитов – микрозаймы от МФО России. Между обычным, традиционным кредитом и микрозаймом есть сходство – деньги даются в долг под определённые проценты. Но есть некоторые отличия, которые будут разобраны далее.

Сущность кредита.

Давно известно, что при получении кредита нужно обратиться в банк, там предоставить свои личные данные для обработки. Сотрудники банка проверяют эти данные на подлинность. За поддельные документы человек может понести ответственность.

После этого смотрят – человек сумеет выплатить задолженность в предъявленной сумме или нет. То есть проверяется его платёжеспособность исходя из его реального дохода.

Следовательно, дворнику дяде Паше, с его зарплатой в условные несколько тысяч рублей, просто могут не выдать кредит в миллионы рублей. Он его просто не сможет выплатить физически. Только если он устроится на более высокооплачиваемую работу. То же самое касается и безработных, работающих неофициально, граждан.

Кредит можно приобрести для каких-то целей либо без таковых. Целевой кредит представляет собой сумму на приобретение конкретных вещей, предметов. Какие это могут быть предметы? Первое – это недвижимость, квартира.

Также целевой кредит может быть использован для получения образования, на приобретение машины (автокредит) и др. Есть определённая цель приобрести то-то, кредит направлен именно на приобретение данного объекта. Отсюда и его название.

Его противоположностью будет нецелевой кредит. Клиент банка просто берёт взаймы определённую сумму на какие-то личные нужды. Здесь как правило не указывается, с какой целью берутся заёмные деньги.

Помимо распределения кредита по целям, есть и другая классификация – наличие или отсутствие залога. Залог – это то, что можно будет безвозмездно взыскать в случае нарушения кредитного договора. Беззалоговый кредит выдаётся на основании того, что никакое личное имущество заёмщика не считается залогом.

Сущность микрозайма.

Микрозайм – это то же самое, что и кредит, только с одной оговоркой. Сумма займа как правило не превышает нескольких тысяч рублей. Какие условия для его получения? Как правило, это могут быть:

• наличие паспорта гражданина России;

• совершеннолетний возраст;

• иные документы по требованиям МФО (внимательно уточняйте перечень!)

Это все надо учитывать, чтобы взять такой мини-кредит. Плюс такой задолженности есть.

Во-первых, в ряде случаев не нужно подготавливать огромную кучу бумаг и документов для получения займа. Во-вторых, здесь иногда может и не учитывать кредитная история. Даже если она будет совсем плохая – всё равно нужную сумму можно попробовать получить.

Когда лучше использовать микрозайм?

Здесь всё просто:

1. Если нет возможности ждать зарплаты, а деньги срочно понадобились – микрозайм в помощь. Он берётся на короткий срок.

2. Если не хочется долго возиться с документами или история кредитов была не очень чистой, то мини-кредит может в ряде случаев стать решением проблемы.

3. Если заёмщик неофициально трудоустроен или вообще безработный.

Такие микрокредиты могут подходить многим. Главное, выплачивать кредит вовремя, чтобы кредитная история не испортилась.

Таким образом, кредит имеет свои особенности, которые могут быть не всегда удобны для заёмщиков. В таких случаях, есть возможность попробовать приобрести микрозайм – считающийся более удобным по своим условиям для ряда заемщиков.

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