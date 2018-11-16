Отдых в Таиланде

Если вы оказались в Таиланде, то оказываетесь окутанными жарким и влажным воздухом, в котором витают ароматы специй, цветов.

Самым популярным местом для великолепного отдыха в этой стране считается Паттайя. В период войны во Вьетнаме, Паттайя являлась базой отдыха для американцев. Современный курорт Паттайя стремительно развивается и уровень комфортного проживания здесь очень высокий.

Сюда приезжают отдыхать целыми семьями, много молодежи в любое время года. Всех привлекает теплое море, восхитительные пейзажи и еще много интересного. Таиланд обладает самобытной и уникальной культурой, многочисленными народными традициями.

Паттайя буквально кишит фермами и зоопарками, в которых находятся слоны, тигры и другие дикие животные. Отдыхающие могут побывать на поросячьих бегах, заняться кормлением тигренка или воочию увидеть настоящих крокодилов. В Таиланде непременно побывайте на крокодиловых фермах.

В Паттайе можно посетите безумного красивый ботанический сад, с садом бабочек, многочисленными орхидеями и кактусами. Туристы с удовольствием посещают ферму, где свободно разгуливают слоны, умеющие передвигаться по канату.

Рядом с пляжной зоной имеются острова, которые окружены целым парков из коралловых рифов. Каждому отдыхающему найдется интересное занятие. Здесь имеются прекрасно обустроенные поля для игры в гольф, можно отправиться в боулинг-клуб либо кататься на лошадях верхом. Весь Таиланд является местом, куда часто собираются дайверы, любители виндсерфинга или водных лыж. А можно заняться парусным спортом или рыбалкой под руководством инструкторов.

Непременно следует побывать на Пхукете с каучуковыми плантациями, обезьяньими фермами https://experts-tourister.ru/thailand/phuket/tours. Если вы окажетесь в Таиланде в сезон дождей, то сможете увидеть целые колонии морских черепах и насладиться великолепием южного заката. А на острове Д.Бонда туристам представится возможность побывать в пещерах.

Вся страна – это прекрасные храмы и дворцы. В храмах - многочисленные статуи Будды, поскольку местные жители – поклонники Будды и ревниво оберегают и соблюдают религиозные обряды. К примеру, на севере Паттайи возвышается Храм Истины, который сооружен и вырезан из дерева. Непременно посетите парк «Мини Сиам», где можно увидеть миниатюрные буддисткие храмы.

На необычном транспорте тук-тук или мотобайке, можно оказаться в любой точке Таиланда и на любом острове. Отдыхающие любых возрастов, с удовольствием отдыхают в районе Сиамского залива на белоснежном песке или плещутся в воде, теплой, как парное молоко.

Побывать в Таиланде и не познать тайский массаж? Массажный стол и опытные массажисты сделают вам такой массаж, что каждая косточка вашего тела насытится энергией. В Таиланде вы отведаете вкуснейшие блюда из морепродуктов. Здесь немало кафе, ресторанчиков, где вас вкусно накормят.

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