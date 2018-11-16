Как обустроить квартиру по фен-шую?

Прежде всего, стоит отметить оптимальную форму для гостиной. В зависимости от ее географического положения в квартире, следует придавать ей квадратную или прямоугольную форму. Квадратная форма благоприятна для гостиной, размещенной в западном, северо-восточном, центральном и северо-западном секторах квартиры. Соответственно для гостиной, располагаемой на юге, севере, северо-востоке и востоке квартиры более подойдет прямоугольная форма. На сайте krasnodar.elitdizayn.ru представлен дизайн квартиры цена.

Беспрепятственное распространение положительной энергии Ци по пространству гостиной достигается хорошим освещением. Поэтому не стоит пренебрегать светильниками, бра или специальными подсветками части гостиной. Место, где Вы любите отдыхать, желательно обустроить мягким креслом с точечным освещением или торшером.

Если дизайн гостиной подразумевает обеденный стол для приемов, его нужно разместить таким образом, чтобы он был максимально освещен. Для этого его можно расположить возле окна и обязательно разместить вертикальное электрическое освещение, так чтобы, расставленные блюда были хорошо видны. Благоприятно влияет на привлечение потока Ци и размещенное возле стола зеркало, способствующее семейному благополучию.

Поскольку гостиная – это место встреч с друзьями, деловыми партнерами и родственниками, оформлять ее нужно в ярких, живых тонах, присущими в Фен Шуй Яну. Однако не стоит переусердствовать с цветовой гаммой, дабы гостиная не пестрила слишком насыщенными цветами, вызывающими усталость глаз и мешающими организму полноценно отдохнуть. Можно сочетать яркую расцветку ковров и обивки мягкой мебели с пейзажами на стенах и расставленными живыми цветами.

Согласно Фен Шуй, растения сами по себе являются источником потока Ци. Размещать их надо в северо-западной, северо-восточной и центральной частях гостиной. А если их поставить на востоке, то доходы семьи значительно повысятся. Наличие в доме искусственных цветов абсолютно нейтрально по Фен Шуй, так как в них отсутствует живая сущность. Но если такие предметы интерьера присутствуют в Вашем доме, следует содержать их в чистоте, чтобы не концентрировалась отрицательная энергия Ша.

Необходимо обратить внимание на уровень полов между гостиной и кухней. Дабы гости не разоряли семейный бюджет своим постоянным присутствием, уровень пола в столовой или кухне должен быть выше уровня пола гостиной.

Отделка пола линолеумом. Сам по себе поток Ци не очень силен в помещениях, где скапливается много людей. Отрицательная энергия, исходящая от некоторых людей становится препятствием для получения Ци хозяевами дома. Нередко это приводит к семейным раздорам и драмам.

Также обладает негативом расположение межкомнатные двери, материал в гостиную и окна друг напротив друга. В таком случае поток Ци не задерживается и его положительная энергия уходит через окна на улицу. С помощью техник Фен Шуй нужно этому воспрепятствовать, поставив на окна растения или подвесив кристалл.

Энергии Ци необходимо задать направление для распространения от двери до центра гостиной. Например, можно выслать красивую дорожку или расставить мебель с растениями в определенном порядке.

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