Скидки на мебель и новый магазин зеркал в ТЦ "Мебельный Базар"

Весь ноябрь в салоне "СтолБери" в ТЦ "Мебельный Базар" скидки до 25% и сборка в подарок. Это хорошая возможность, ведь приобретая мебель, не нужно учитывать сумму сборки и расходовать свои средства. А любителям сэкономить не придется долго и мучительно собирать новую мебель. Также в салоне действует рассрочка без переплат на 12 месяцев.

Ассортимент "СтолБери" превышает пять тысяч наименований. В ТЦ "Мебельный Базар" расположено два салона - на втором и пятом этажах. Здесь представлен оптимальный ассортимент столов и стульев для любого интерьера. Классические респектабельные столы и стулья из массива дуба, березы, бука. Для любителей функционального лаконичного модерна найдутся изделия из бука. Для практичных людей - столы из МДФ и стулья на металлокаркасе, обшитые экокожей. Воздушные, легкие и яркие стеклянные столы также востребованы у покупателей.

Подобрать стол и стулья, которые идеально впишутся в интерьер очень просто в салонах "СтолБери". Эта мебель создаст уютную атмосферу любому дому, украсит семейные вечера и будет радовать красотой и благородством.

Кроме того, в торговом центре "Мебельный Базар" очередное пополнение: теперь вниманию покупателей представлена не только мебель, но и зеркала. Салон "Зазеркалье" открылся на первом этаже торгового центра и сразу привлекает внимание своим необычным оформлением. На стенах салона расположены зеркала различных стилей.

Компания "Зазеркалье" занимается изготовлением зеркал в резных и багетных рамах, зеркальных панно, витражей и стеклянных изделий под заказ. Также компания занимается созданием эксклюзивных интерьеров с помощью стекла и зеркал. В настоящее время использование зеркала в дизайне квартиры пользуется большим спросом. Особенно популярны подобные "зеркальные" дизайны для малогабаритных квартир.

Зеркала от "Зазеркалья" не только визуально увеличат пространство, но и станут украшением любого интерьера, придадут благородства и заявят о хорошем вкусе хозяина дома.

В салоне "Зазеркалье" представлен широкий ассортимент багетов для оформления зеркала. Выбирая багет, нужно учитывать общий интерьер дома, месторасположение зеркала и цветовую гамму. Грамотный специалист поможет сделать правильный выбор. Для тех, кто предпочитает эксклюзив - возможно создание дизайн-проекта. Специалисты "Зазеркалья" подберут варианты оформления зеркала даже для самых экстравагантных покупателей, дизайнеры воплотят в жизнь даже самые экстраординарные идеи.

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