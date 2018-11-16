Салон "ТриЯ" в нижегородском ТЦ "Мебельный базар" запустил систему скидок на мебель

Салон "ТриЯ" в нижегородском ТЦ "Мебельный базар" запустил систему скидок на мебель. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра 23 ноября 2018 года.

Очень часто люди мечтают о хорошей качественной мебели, но откладывают покупку из-за финансовых трудностей. Салон "ТриЯ" - это не то место, где цены кусаются. Купить мечту со скидкой вполне реально. Для того чтобы мебель стала доступнее, компания "ТриЯ" запустила систему скидок на все мебельные категории. В акции участвуют гостиные, кухни, спальни, столы, стулья, прихожие и многое другое. Среди всего предложенного ассортимента есть мебель и эконом-класса, и люкс.

В салоне "ТриЯ" на четвертом этаже ТЦ "Мебельный Базар" каждый почувствует себя, как дома. Салон оформлен профессиональными дизайнерами в виде комнат. Покупатели могут прилечь на кровать и ощутить на себе комфорт мебели этой торговой марки. Вся мебель отличается качеством и презентабельным внешним видом. Вся фурнитура является продукцией ведущих европейских поставщиков Германии и Словении, а также признанного российского лидера "ВАЛМАКС".

Для облицовки фасадов глянцевым покрытием используются передовые технологии. Фабрика "ТриЯ" освоила инновационный метод покрытия МДФ-фасадов ПЭТ-пленками, который обеспечивает идеально ровное глянцевое покрытие с великолепными эксплуатационными характеристиками. Компания уверена в качестве, что подтверждает семилетняя гарантия на всю продукцию. Консультант салона поможет создать индивидуальный дизайн-проект. Каждому покупателю предлагается доставка в течение суток и профессиональная сборка мебели.