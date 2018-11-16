Удобные и качественные наушники ASUS ROG Strix Fusion 500

Наушники ASUS ROG Strix Fusion 500 - это качественная игровая гарнитура с сенсорным управлением.

Наушники ASUS ROG Strix Fusion 500 смотрятся очень эффектно и отличаются высоким качеством сборки. Эта геймерская модель оснащена чашками с наружной глянцевой черной поверхностью. На левой чашке расположена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять определенными простыми функциями. Рядом с ней находится разъем MicroUSB для подключения, переключатель виртуального объемного звука и микрофон.

Повышенное удобство использования связано с тем, что конструкция позволяет вращать чашки наушников на 90 градусов. В наушниках предусмотрено наличие подсветки, которая расположена на задней стороне наружного блока.

Дополнительно в комплект входит двухметровый кабель с тканевой оплеткой для подключения гарнитуры. Он оснащен двумя штекерами: с одной стороны - MicroUSB для подключения к наушникам, с другой стороны - стандартный USB для подключения к оборудованию. Также поставляется дополнительный комплект амбушюр из темной ткани. Имеется и инструкция, которая позволяет в кратчайшее время использовать наушники. При покупке гарнитуры предоставляется гарантия, которая подтверждается гарантийным талоном.

Установленный комплект амбушюр изготовлен из черного кожзаменителя, на котором имеется логотип. Эти компоненты отличаются глубокой овальной формой и хорошо ложатся на уши, гарантируя качественную звукоизоляцию.

Классическая конструкция наушников оснащена раздвижным механизмом, что позволяет регулировать их по объему головы. Каркас гарнитуры выполнен из металла. Он умеренно жесткий и надежный.

В наушниках используется однонаправленный микрофон. Он установлен на гибкой ножке, что гарантируют его простое позиционирование. При отсутствии в нем необходимости, микрофон можно легко спрятать.

С виду гарнитура кажется очень массивной, но на самом деле она отличается небольшим весом и умеренной прижимной силой. Это обеспечивает надежную фиксацию, и почти исключают давление на голову. Пользователи отмечают мягкость и комфортность используемых амбушюр. В жаркую погоду рекомендуется использовать тканевый вариант.

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