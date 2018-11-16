Важность использования катализатора в автомобиле

Использование катализаторов в автомобилях позволяет значительно снизить выброс вредных веществ в атмосферу.

Сломанный катализатор приводит к тому, что значительно падает мощность двигателя и повышается расход топлива. При этом постоянно начинает гореть индикатор «Проверьте двигатель». Сегодня замена катализатора на пламегаситель Москва - это один из бюджетных и надежных способов ремонта.

Причины выхода катализатора из строя могут быть разными. Это довольно хрупкий и чувствительный компонент. Наиболее часто замена требуется вследствие естественного износа. Данный элемент, работающий длительное время в условиях высоких температур, обязательно деформируется и теряет свои фильтрующие свойства. Кроме того привести к выходу со строя катализатора может использование топлива плохого качества, в котором присутствуют чужеродные примеси. Еще одним фактором, который ускоряет выход компонента со строя, являются проблемы с системой газораспределения.

Первым признаком выхода со строя катализатора является снижение мощности двигателя. Наиболее часто это проявляется падением максимальной скорости. Периодически могут отмечаться перебои в работе мотора. При выходе из строя катализатора значительной степени увеличивается расход топлива и масла.

Любые из вышеназванных признаков являются поводом посещения автосервиса с целью проведения диагностики. Как правило, сегодня используются компьютерные методы, которая с высокой точностью позволяют обнаружить проблемы.

При выходе со строя катализатора выполняется его замена на оригинальный или универсальный агрегат. Также имеется возможность установить вместо него пламегаситель. Важно помнить, что все работы должны проводиться специалистами. Отработанный катализатор невозможно восстановить. Следует помнить, что в катализаторе содержится определенное количество драгметаллов, поэтому его рекомендуется сдавать в специальные компании для утилизации.

Категорически нельзя эксплуатировать машину без катализатора. Это увеличит шумы при работе двигателя и появятся резонансные явления в силу изменения проходного диаметра, что пагубно отразится на работе на состояние двигателя.

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