Увлекательные туристические маршруты Исландии

Исландия благодаря уникальной природе, наличию удивительных ледников и вулканов привлекает любознательных туристов, предпочитающих активные походы. В государстве расположены наибольший ледник и водопад, а также самый большой гейзер в Европе.



Туристический маршрут, во время которого можно увидеть все красоты страны, ознакомиться со всеми достопримечательностями, лучше заказывать у проверенного туристического оператора. Туристический клуб Маршрут с опытными гидами и инструкторами по горным походам предлагает походы по Исландии, на протяжении которых можно увидеть вулканы, водопады, природные источники, а также насладиться северным сиянием. Все поездки представлены здесь с актуальными ценами.

Специфика поездок по Исландии.

При выборе дат поездки следует учитывать особенности климата северного государства. Погода во время походов может быть чрезмерно жесткой по причине близости Полярного круга, также велика возможность осадков даже в летнее время. Поэтому при подготовке к треккингу по Исландии необходимо взять с собой непромокаемую обувь и одежду с хорошим уровнем термоизоляции.

Страна славится туристическими маршрутами, для чего организовываются кемпинги с удобствами для туристов. Гиды клуба Маршрут разрабатывают интересные походы с учетом просмотра всех интересных достопримечательностей. Часть треккинга проходит в пешем режиме, часть – на автомобилях и автобусах, поэтому такие походы подходят только для активных путешественников, которых не утомит интенсивный режим.

Во время походов гиды покажут и расскажут о таких достопримечательностях, как цветные горы, национальный парк, вулкан Эйяфьядлайекюдль, водопады. Программа каждого тура насыщена информацией и интересна, гидом подбирается оптимальное время для походов. Также отдых организовывается в комфортных кемпингах, где имеется сауна и горячий душ, вкусное полноценное питание.

Въезд в Исландию требует шенгенской визы, об оформлении которой следует позаботиться заранее. Граждане Украины, Молдовы и Грузии с биометрическими паспортами могут въехать в страну без визы.

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