Комплексное восстановление и ремонт iPhone

Владельцы техники Apple нередко сталкиваются с тем, что сложно найти сервисный центр, где выполнят ремонт устройства или установят оригинальные запчасти от производителя. Использование оригинальных деталей напрямую влияет на работоспособность девайсов.

Мастера центра AppClinic досконально знают особенности iPhone, имеют успешный опыт восстановления устройств при поломках любой сложности. Компания работает в Красноярске более 5 лет, за это время успела заслужить отменную репутацию и имеет сотни довольных заказчиков.

Особенности ремонта iphone.

При ремонте мобильных устройств бренда необходимо соблюдать ювелирную точность и аккуратность, чтобы восстановить работоспособность девайса и обеспечить его дальнейшее функционирование в стандартном режиме.

Наиболее частой причиной обращений клиентов является разбитый экран, поскольку техника достаточно хрупкая и требует бережного отношения. В качестве ремонта предлагается одна из альтернатив – замена экрана или дисплея. В сервисном центре iphone проводится замена экрана на современном оборудовании, предоставляются гарантийные обязательства. Такая услуга существенно дешевле замены дисплея полностью.



Центр предоставляет услуги по проверке аккумулятора устройства. В процессе диагностики мастер определяет количество отработанных циклов батарее, емкость и потенциал. Специалист даст рекомендации при необходимости замены аккумулятора. Также клиентам предлагается диагностика кабеля и зарядного устройства.



В сервисном центре предоставляется услуга по увеличению объема памяти устройства, к примеру, можно увеличить емкость с 16Gb до 64GB. Благодаря такой услуге нет необходимости покупать новый девайс при недостаточности внутренней памяти. Можно увеличить объем и сохранять фото, видео и прочие файлы.

В центре на выбор клиента предлагаются оригинальные запчасти или высококачественные аналоги, выбор всегда за клиентом. Специалисты устранят почти любые поломки, необходимые запчасти есть в наличии на складе, поэтому ремонт выполняется в сжатые сроки. Оплата производится исключительно после завершения ремонта.

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