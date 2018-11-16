Мебель из массива дерева - залог высокого качества

Деревянная мебель - это большая гарантия экологической чистоты и длительного срока эксплуатации.

Несмотря на высокую стоимость мебель из массива дерева остается очень востребованной на протяжении многих лет.

Базовым привлекающим фактором при этом, по мнению многих потребителей, является экологичность изделий. Даже использование лаков и прочих современных покрытий не снижает безопасность мебели. Она считается гипоаллергенной и великолепно подходит для обустройства детских комнат. Кроме этого такая мебель отличается эстетичностью. Уникальный природный рисунок древесины позволяет создавать уникальную атмосферу в помещении.

Различные породы дерева отличаются своими свойствами. Поэтому подходящий вариант в соответствии с собственным вкусом подобрать несложно. Очень эффектно смотрится мебель из древесины экзотических деревьев. Она отличается насыщенными оттенками и становится украшением интерьеров.

Кроме этого важным фактором является то, что мебель изготавливается из твердых пород древесины, поэтому она характеризуется повышенной прочностью и может эксплуатироваться длительное время почти без потери эстетических качеств. На отдельных элементах со временем не образуются случайные трещины и не возникают какие-либо дефекты. Мебель из массива может создаваться почти любой формы, поэтому ее просто интегрировать в любой интерьер. Кроме этого отдельные предметы легко сочетаются между собой.

Но все-таки следует понимать, что дизайн мебели из массива считается оптимальным для классических интерьеров. Ее очень сложно сочетать с современным стилем хай-тек, в котором используются стекло и металл. Кроме этого для беспроблемной эксплуатации необходимо соблюдать определенные условия. Так, мебель из массива не рекомендуется устанавливать под прямыми лучами солнца. В противном случае она выгорит и потеряет свою эстетичность. Также следует учитывать то, что деформироваться мебель может под влиянием перепада уровней влажности и температуры. Она может впитывать загрязнения и запахи.

Иногда возникают сложности по уходу за мебели. Для поддержания ее в хорошем состоянии понадобится использовать специальные средства.

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