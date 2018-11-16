Особенности закона о самозанятых

Самозанятость - это вид деятельности, подразумевающий получение доходов от собственной деятельности непосредственно от заказчиков.

Новости экономики и подписание регулирующих документов страны всегда интересуют многих граждан. Не так давно президентом РФ был подписан закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он более известен под названием - закон о самозанятых. Этот законодательный документ вступает в силу с 1 января 2019 года. Действовать он будет в течение 10 лет и охватит 4 региона Российской Федерации. Это Москва и Московская область Республика Татарстан и Калужская область.

Согласно имеющейся формулировке самозанятыми считаются физические лица, которые получают доход от деятельности без наличия работодателя. Кроме этого они не привлекают дополнительно работников по трудовым договорам.

Зарегистрироваться можно будет с помощью специального мобильного приложения «Мой налог». Процедура очень простая. Для этого потребуется ввести данные паспорта и заполнить поля предлагаемого заявления. Перейти в категорию самозанятых могут индивидуальные предприниматели, но предварительно они должны об этом уведомить налоговую службу в письменной форме. Налог для самозанятых планируется рассчитывать автоматически. Его необходимо будет оплачивать ежемесячно в срок по итогам предыдущего периода.

С 30 ноября 2016 года законодательством была официально определены в профессии, которые входять в категорию самозанятых. Среди них домработницы, сиделки, няни, уборщицы, репетиторы. Но при этом было разрешено отдельным субъектам РФ дополнительно расширять перечень профессий. Как результат в некоторых регионах к самозанятости отнесли деятельность парикмахеров, фотографов, ремонтников бытовой техники и одежды.

Официально считается, что налоговые органы при начислении налогов будут использовать сведения, которые внесены в мобильное приложение. Но при этом очень часто встречается информация о том, что будут использоваться и другие способы мониторинга доходов самозанятых, к примеру, движение по банковским картам.

Безусловно, данный проект закона можно считать пробным вариантом, ведь для того, чтобы он начал работать необходимо будет учесть многие нюансы. К примеру, следует понимать, что большое количество самозанятых граждан часто не умеют обращаться с современными гаджетами, поэтому они вряд ли смогут участвовать в эксперименте.

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