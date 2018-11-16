Приложение Мобирич - возможность получения дополнительного дохода

Продать неиспользованные СМС можно попробовать с помощью приложения Мобирич.

Сегодня разработчиками предлагается для пользователей огромное количество полезных мобильных приложений. Некоторые из них являются развлекательными, другие расширяют функционал устройств. Но также есть такие программные продукты, которые дают возможность зарабатывать. К примеру, приложение Мобирич позволяет продать неиспользованные СМС.

Данный программный продукт - это уникальная возможность для тех, у кого в тарифном плане предусмотрен пакет СМС. Трудно самостоятельно придумать распорядиться неиспользованными СМС, поэтому они обычно пропадают в конце месяца. Позволяет найти выход полезное и удобное андроид-приложение. С его помощью можно получать пассивный доход благодаря фактической монетизизации неиспользованных SMS. Такой программный продукт может быть интересен владельцам смартфонов. Можно получить интересные подробности по ссылке.

Дополнительный доход после инсталляции программного продукта можно получать почти без рисков. Нет необходимости вкладывать дополнительно собственные средства и прилагать какие-либо усилия. Временные затраты понадобится только для установки приложения.

Приложение отличается очень удобным интерфейсом. В нем обеспечивается полная отчетность по проведенным операциям. Также имеется инструкция по установке. Разработчики гарантируют безопасность при инсталляции. Вся персональная информация в обработанном виде сохраняется в соответствии с существующими требованиями безопасности и строгими правилами.

Особенностью работы приложения является его наглядность. Получать прибыль можно, находясь в любом месте, с контролем над процессом. Это обеспечивается тем, что пользователь самостоятельно выставляет количество СМС, которые он хочет продать. Приложение работает беззвучно, в фоновом режиме.

Для начала работы необходимо инсталлировать приложение, загрузив его из Google Market. После этого следует установить количество SMS, которые планируется продать. Далее нужно будет указать оператора для отправки СМС и определиться с видом выплат. После этого доход будет поступать ежемесячное. Все, что останется делать, так это контролировать его.

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