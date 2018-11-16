Как избавиться от пыли: рекомендации от "Уборка Эксперт"

Микроскопические частицы минерального, а также органического рода – это и есть пыль, которую мы все так не любим. Поверхность, которая давно не протиралась влажной тряпкой – это непросто неряшливо, но и опасно для здоровья всех членов семьи.
Большое скопление пыли может быть причиной сложных аллергенных и респираторных заболеваний, а также может стать причиной ослабления иммунитета.
Мы попросили сотрудников компании "Уборка Эксперт" https://uborka.com.ua дать несколько простых рекомендаций как избавиться от пыли в квартире.
Как и что делать с пылью, чтобы её стало меньше?
Учёные доказали, что в среднем, в трёхкомнатной квартире за 1 год накапливается около 30 кг пыли. «Откуда такой объём» - спросите вы!
- Частички грязи.
- Шерсть.
- Ороговевшая кожа.
- Волосы.
- Минеральные вещества и прочее.
Мы этого не замечаем в силу того, что регулярно устраняем пыль и прочие загрязнения.
Но, не стоит бояться пыли. Это явление природное и безопасное. Человеческое тело имеет полный набор защитных барьеров, против проникновения пыли внутрь. Стоит убирать в доме регулярно, чтобы количество пыли не возрастало до критического количества.
Как избавиться от пыли?
Основная рекомендация! Начинайте уборку с потолка и заканчивайте полом. Ведь логично, что по законам физики, пыль всегда оседает. Чем тщательнее мы убираем пыль со шкафов, картин, светильников и т. д., тем дольше ваш дом будет чистым.
Никогда не пытайтесь убирать пыль сухой тряпкой. Это бесполезно и вредно! Используйте только мокрую, чистую тряпку.
Набор инвентаря для эффективной уборки пыли!
Для того чтобы после уборки вы ощутили желанную свежесть и лёгкость дыхания, нужно иметь набор «оружия» против пыли, который сможет достигнуть самых труднодоступных зон:
- Тряпки для конкретных поверхностей. Вы сами должны понимать, что есть поверхности, которые можно протирать только микрофиброй. В других случаях хорошо использовать хлопок.
- Дезинфицирующие салфетки. Они должны быть всегда под рукой. Чем чаще вы будете протирать часто используемые поверхности, тем чище и безопаснее они будут;
- Отдельная швабра (не та, которой вы моете пол). Шваброй можно протереть большую площадь: потолок, стену, поверхность шкафа прочее.
- Электрическая метёлка. Очень удобный инструмент, который собирает пыль при помощи статического заряда. Используется для экранов телевизоров и другой техники;
- Ролик с липкой лентой поможет убрать шерсть, ворс и прочие частицы, которые не вытряхиваются руками;
- Обычные резиновые перчатки, смоченные водой. Проведите перчаткой по дивану и увидите, сколько микрочастиц вам удалось скатать в валик. Перчаткой можно вычесывать домашних любимцев;
- Мощный пылесос поможет устранить пыль на рабочем столе, в домашней библиотеке, в гардеробе и в других местах, где невозможно проводить влажную уборку;
- Пароочиститель не только устранить сильно загрязнённые участки, но и отлично продезинфицирует дом от микроорганизмов, живущих в скоплениях пыли.
Инструменты, которые нельзя использовать при уборке пыли!
Все мы видели, как легко гувернантки из фильмов справляются с пылью при помощи метёлок из перьев. Это красиво, быстро и забавно, но небезопасно. Вдыхаемая пыль может спровоцировать аллергию и даже затруднить дыхание. Да и эффекта от этого метода ждать не стоит. Пыль разлетится по дому и вернётся на свои места.
Как продезинфицировать текстильные изделия без стирки?
Постельное бельё и полотенца можно стирать часто, но вот с большим двуспальным пледом хочется заботиться реже. Не стоит стирать большой плед каждую неделю, достаточно погрузить его в сушилку на 15 минут и от пылевого клеща не останется и следа!
И последнее, стирайте вещи при температуре от 60 градусов (если это совместимо с этикеткой).
В зимний период, всегда проветривайте комнату после уборки!
Помните, уборка пыли – это обязательная мера для поддержания чистоты и свежести воздуха в помещении!
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+