Как избавиться от пыли: рекомендации от "Уборка Эксперт"

Микроскопические частицы минерального, а также органического рода – это и есть пыль, которую мы все так не любим. Поверхность, которая давно не протиралась влажной тряпкой – это непросто неряшливо, но и опасно для здоровья всех членов семьи.

Большое скопление пыли может быть причиной сложных аллергенных и респираторных заболеваний, а также может стать причиной ослабления иммунитета.

Мы попросили сотрудников компании "Уборка Эксперт" https://uborka.com.ua дать несколько простых рекомендаций как избавиться от пыли в квартире.

Как и что делать с пылью, чтобы её стало меньше?

Учёные доказали, что в среднем, в трёхкомнатной квартире за 1 год накапливается около 30 кг пыли. «Откуда такой объём» - спросите вы!

- Частички грязи.

- Шерсть.

- Ороговевшая кожа.

- Волосы.

- Минеральные вещества и прочее.

Мы этого не замечаем в силу того, что регулярно устраняем пыль и прочие загрязнения.

Но, не стоит бояться пыли. Это явление природное и безопасное. Человеческое тело имеет полный набор защитных барьеров, против проникновения пыли внутрь. Стоит убирать в доме регулярно, чтобы количество пыли не возрастало до критического количества.

Как избавиться от пыли?

Основная рекомендация! Начинайте уборку с потолка и заканчивайте полом. Ведь логично, что по законам физики, пыль всегда оседает. Чем тщательнее мы убираем пыль со шкафов, картин, светильников и т. д., тем дольше ваш дом будет чистым.

Никогда не пытайтесь убирать пыль сухой тряпкой. Это бесполезно и вредно! Используйте только мокрую, чистую тряпку.

Набор инвентаря для эффективной уборки пыли!

Для того чтобы после уборки вы ощутили желанную свежесть и лёгкость дыхания, нужно иметь набор «оружия» против пыли, который сможет достигнуть самых труднодоступных зон:

- Тряпки для конкретных поверхностей. Вы сами должны понимать, что есть поверхности, которые можно протирать только микрофиброй. В других случаях хорошо использовать хлопок.

- Дезинфицирующие салфетки. Они должны быть всегда под рукой. Чем чаще вы будете протирать часто используемые поверхности, тем чище и безопаснее они будут;

- Отдельная швабра (не та, которой вы моете пол). Шваброй можно протереть большую площадь: потолок, стену, поверхность шкафа прочее.

- Электрическая метёлка. Очень удобный инструмент, который собирает пыль при помощи статического заряда. Используется для экранов телевизоров и другой техники;

- Ролик с липкой лентой поможет убрать шерсть, ворс и прочие частицы, которые не вытряхиваются руками;

- Обычные резиновые перчатки, смоченные водой. Проведите перчаткой по дивану и увидите, сколько микрочастиц вам удалось скатать в валик. Перчаткой можно вычесывать домашних любимцев;

- Мощный пылесос поможет устранить пыль на рабочем столе, в домашней библиотеке, в гардеробе и в других местах, где невозможно проводить влажную уборку;

- Пароочиститель не только устранить сильно загрязнённые участки, но и отлично продезинфицирует дом от микроорганизмов, живущих в скоплениях пыли.

Инструменты, которые нельзя использовать при уборке пыли!

Все мы видели, как легко гувернантки из фильмов справляются с пылью при помощи метёлок из перьев. Это красиво, быстро и забавно, но небезопасно. Вдыхаемая пыль может спровоцировать аллергию и даже затруднить дыхание. Да и эффекта от этого метода ждать не стоит. Пыль разлетится по дому и вернётся на свои места.

Как продезинфицировать текстильные изделия без стирки?

Постельное бельё и полотенца можно стирать часто, но вот с большим двуспальным пледом хочется заботиться реже. Не стоит стирать большой плед каждую неделю, достаточно погрузить его в сушилку на 15 минут и от пылевого клеща не останется и следа!

И последнее, стирайте вещи при температуре от 60 градусов (если это совместимо с этикеткой).

В зимний период, всегда проветривайте комнату после уборки!

Помните, уборка пыли – это обязательная мера для поддержания чистоты и свежести воздуха в помещении!

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