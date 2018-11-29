Модные тенденции осень-зима 2018-2019 год

Осенний и зимний сезоны несут невероятные обновления в гардероб модников и модниц. Теперь каждый сможет найти что-то особенное для себя. Будут довольны и защитники природы, и любители запада, и поклонники натуральных тканей. Самое время задуматься, чего бы хотелось вам и обновить гардероб.

* Кожаные куртки и плащи

И вновь, как и в лихие девяностые, в моду входят кожаные плащи и куртки. Они замечательно дополнят образ дерзких парней и сильных девушек, желающих показать свой характер. На подиумах в основном фигурировал чёрный цвет, но свободу выбора никто не отменял, поэтому вы вольны выбрать любой из оттенков радуги.

* Викторианский стиль

Неважно любили ли вы историю раньше, сейчас вы полюбите её точно. Викторианский стиль захватил мировые подиумы этой осенью Нежность, женственность, хрупкость — всё это вновь на пике моды. В ближайшие полгода ваши лучшие друзья — рюши, бантики, гобелены.

* Дублёнки

Этот вид верхней одежды уже появлялся на подиумах и завоёвывал сердца модниц. В этом сезоне он повторил свой триумф, тем самым порадовав своих поклонников. На показах мелькали дублёнки грубого пошива в рыжих оттенках.

* Шубы из натурального меха

Время идёт, а мода на изделия из натурального меха не устаревает. Для того, чтобы быть модным можно всего-то купить яркую меховую шубу на сайте https://www.pdonna.ru/catalog/jen/w-shuby/. И не бояться экспериментировать с длиной меха!

* Белые ботильоны

Спустя полвека они вернулись к нам. Белые ботильоны были замечены у каждого известного дизайнеры, модели или блогера на неделе моды в Париже. Они прекрасная альтернатива своим чёрным предшественникам, разве что смотрятся веселее.

* Носки и каблуки

Модные новинки не устают удивлять. Сочетание плотных цветных носков с туфлями на каблуке совсем недавно считалось безумием. Сегодня модницы щеголяют в них по улицам только так. Носки могут быть самых ярких цветов и даже с рисунком, а на него золушки надевают всё от открытых босоножек на шпильке до массивных платформ.

* Шелковые платки

Этой осенью шёлковый платок может быть не только платком. На модной неделе шёлковые элементы, сделанные специально под этот аксессуар, использовались и в верхней одежде, и в качестве бюстье.

* Многослойность

Радостная новость для мерзлячек: зимой вам будет тепло. Один из трендов этой зимы — многослойность одежды. Можно надевать свитер, блейзер и парку одновременно и быть при этом представителем высокой моды.

Каждый ждал от этого сезонf что-то своё. Возможно, не все ожидания были оправданы, но удивительных вещей огромное количество, что не может не радовать.

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