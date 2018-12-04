Пуховики Параджамперс - сочетание качества и стиля

Итальянские пуховики Параджамперс практически обеспечивают повышенную комфортность в зимнее время.

При изготовлении пуховиков Параджамперс от итальянского производителя применяются инновационные материалы. Этим объясняется повышенная комфортность одежды в зимнее время. Ассортимент изделий представлен производителем в обширнном разнообразии. Поэтому выбрать пуховик высокого класса в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями может быть не трудно. Чтобы убедится в этом необходимо посетить параджамперс официальный сайт.

Пуховики Параджамперс - это сочетание многофункциональности и высокого качества. Благодаря этому верхняя одежда может носиться длительное время при любых негативных погодных условиях без потери своих исходных качеств.

Для отделки изделий применяется натуральный мех, что придает моделям повышенную элегантность. Особенностью пуховиков Параджамперс является применение в них натурального

утеплителя. Это сочетание гусиного пуха и пера в пропорции 9:1. Такой утеплитель гарантирует надежную защиту от холода и ветра. Кроме этого при пошиве моделей используются инновационные современные ткани, отличающиеся простотой в уходе. Производитель рекомендует обычную стирку в домашних условиях.

Применение новых технологий практически полностью исключает парниковый эффект и гарантирует нормальную циркуляцию воздуха. Это значит, что даже при повышении окружающей температуры при носке пуховика будет сохраняться комфортность.

Фасон верхней одежды продуман до мелочей. В нем присутствует множество нестандартных карманов, которые позволяют удобно размещать любые мелкие предметы. Кроме того в одежде предусмотрены резинки, позволяющие фиксировать различные детали одежды, в частности воротник и капюшон.

Поскольку фасоны, представленные производителем в разнообразии то можно подобрать модель под собственные вкусовые предпочтения. Для любителей свободного стиля подходящим вариантом является свободная посадка, не стесняющая движений. Во многих женских моделях предлагается облегающий фасон, красиво подчеркивающий фигуру. Такие пуховики можно носить с различной одеждой и обувью. Но в любом случае в одежде от итальянского производителя используется урбанистический стиль, который позволяет чувствовать себя комфортно в городских условиях.

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