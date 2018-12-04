Как выбрать туроператора и на чем можно сэкономить?

Туроператоры и агентства.

Турфирмы разделяются на туроператоров и турагентства. Первые составляют туристический пакет, вторые его продают, по сути являясь перекупщиками. Крупные туроператоры не работают напрямую с туристами, они передают туры посредникам — турфирмам, которые получают свой процент от продаж. Все детали на сайте https://union-travel.ru/.

При большой конкуренции, когда предложение существенно превышает спрос, цены на турпакеты у крупных фирм как правило примерно одинаковые.

Выбираем фирму.

Выбирая туроператора, стоит обращать внимание на репутацию компании, которая давно работает на рынке.

Известная компания.

Однозначно не стоит покупать путевку в первом попавшемся офисе, поскольку это могут быть мошенники. Спросите совета друзей, почитайте отзывы в интернете, побывайте в офисе и пообщайтесь с сотрудниками.

Читаем договор.

Покупая тур, внимательно читайте договор. В нем должны быть прописаны буквально все детали. Если у Вас возникают вопросы, не стесняйтесь их задавать сотрудникам.

Страховка.

Особое внимание обратите на медицинскую страховку. На ней экономить точно не стоит. Рассмотрите вариант доплаты с целью повысить возможные выплаты страхового случая.

Если в поездке Ваш договор с оператором был нарушен и услуги были оказаны некачественно или в неполном объеме, собирайте все возможные доказательства, чтобы предъявить требования компании. К ним можно отнести фото и видео съемку, квитанции, чеки и показания свидетелей.

Как сэкономить.

Наверное каждый слышал о “горящих” турах и спецпредложениях. Для отдыхающих — это действительно хороший способ попробовать сэкономить, если не планировать путешествие заранее, а отправиться в путь в ближайшие дни.

Что такое “горящая” путевка?

До начала сезона туроператоры выкупают места на чартерах и оплачивают места в отелях, рассчитывая, что впоследствии они будут проданы в составе пакета.

Однако бывает, что подходит дата вылета и заезда, а путевка еще не продана. Тогда, чтобы окупить вложенные деньги, фирма продает путевку, как “горящую”, порой даже дешевле себестоимости.

Надо понимать, что как правило такое случается в низкие даты: после праздников, в межсезонье. Для желающих сэкономить — это, действительно, лучший способ получить максимум за низкую цену без ущерба качеству.

В высокий сезон места в отелях расходятся намного быстрее за счет туристов из других стран, а вот авиабилеты из России, случается, что остаются. Поэтому туроператор компонует “горящие” авиабилеты с дешевыми отелями в одну путевку.

Специальные предложения.

Существует еще несколько способов сэкономить на отдыхе.

Иногда попадаются специальные предложения, которые не приурочены к ближайшим датам. Так, бронируя заранее, вы можете в ряде случаев сэкономить до 50% от стоимости тура.

Также, планируя путешествие, следует просматривать сайты турфирм на наличие акций и скидок. Обычно операторы делают спецпредложения на Черную пятницу, к Новому году и другим праздникам.

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