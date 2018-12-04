Тканевые натяжные потолки. Особенности и свойства

Все чаще при упоминании о бесшовных потолках происходят недоразумения из-за возникшей путаницы в понятиях. Пора внести ясность, ведь бесшовный потолок означает установку такого потолка, который не имел бы швов. До 2009 года это понятие было вполне актуально, так как все пленочные натяжные потолки максимально натягивались до 2 метров в ширину. Заказать натяжные потолки можно на сайте amega-potolok.ru.

Если ширина потолка комнаты была, к примеру, 4 метра, то возникала потребность в сваривании полотен на станке высокой частотности. При этом образовывались швы от сварки толщиной до 0, 2мм, которые приходились не по душе многим заказчикам.

Одновременно с этим на рынке происходило продвижение новых полотен компаний Клипсо и Дескор, производство предлагавшихся новинок делало возможным выпуск даже пятиметровых полотен. Основа полотен данных компаний была тканевой, с односторонней или двусторонней пропиткой специальным составом. Однако, время шло, и на рынке появились поливинилхлоридные потолки той же ширины, что и тканевые. Это привело к той самой путанице, когда бесшовный потолок перестал быть только тканевым, и понятие уже устарело. По этой причине, если говорится о тканевом потолке, не стоит подменять название на бесшовный. Те потребители, для которых был непринципиален вид материала потолка, а важно было избежать неэстетичных швов, теперь смогли перейти на другие виды полотен. Тем не менее, у тканевых потолков по-прежнему сохраняется множество преимуществ в сравнении с потолками ПВХ.

В чем преимущества, каковы недостатки полотен из ткани?

- Из преимуществ, следует отметить более высокую прочность тканевых потолков – не будет разрыва даже в случае пореза.

- Они более стойки к перепадам температур, а нижние допустимые границ колеблются в районе 30оС ниже нуля.

- В качестве подвидов, тканевые полотна имеют специальные акустические (перфорированные) варианты, разработанные специально для использования в помещении домашнего кинотеатра.

- Натяжка таких полотен происходит без дополнительных работ по нагреву.

- Из недостатков стоит упомянуть о том, что потолки из ткани не спасут от затопления.

- Они менее других подходят для мойки ввиду своей тканевой фактуры.

- Стоимость таких потолков гораздо выше, нежели потолки ПВХ.

В процессе выбора материала для потолка, каждый покупатель поступает исходя из своих соображений и желаний. В любом случае, обширный ассортимент предлагаемых полотен позволит найти тот самый вариант, который приобретет в лице покупателя своего поклонника. А если потребуется консультация специалиста, вам всегда придут на помощь как по телефону, так и с выездом на место.

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