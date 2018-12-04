Премьера спектакля "Три сестры" московского режиссёра Валерия Саркисова состоится в Нижегородском драмтеатре в декабре Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Премьера спектакля "Три сестры" состоится в Нижегородском государственом театре драмы им. Максима Горького в декабре 2018 года. Об этом рассказал режиссер спектакля Валерий Саркисов на пресс-конференции 4 декабря.



Режиссёр отметил, что пьеса Антона Чехова "Три сестры" была выбрана им потому, что в ходе работы над спектаклем "На дне" по пьесе Максима Горького в нижегородском драмтеатре, он нашёл здесь актрис, по его словам, идеально подходящих для исполнения главных ролей. Это Мария Мельникова, Марина Львова и Маргарита Баголей, которые будут исполнять роли Ольги, Маши и Ирины соответственно.



Валерий Саркисов также рассказал, что одежда для актеров подбиралась с ориентацией на декорации — на сцене будет воссоздан Онегинский зал из дома Станиславского. Как заметил художник по костюмам Андрей Климов (Москва), костюмы почти полностью повторяют одежду жителей Российской империи времен Антона Чехова. Он подчеркнул, что для пошива нарядов было использовано много аутентичных материалов: в том числе, пуговицы из Парижа, антикварные броши с камнями, английский воротник с парижского блошиного рынка, подлинные очки конца XIX — начала XX века.

"Эта пьеса про людей, которые не меняются веками. У нас актеры — молодые люди, поэтому наш спектакль обращен, прежде всего, к молодым. Конечно, бывает любовь и в более зрелом возрасте, но она не такая сильная", - рассказал Валерий Саркисов.



Премьера "Трех сестер" состоится в драмтеатре 12, 13, 18 и 28 декабря.

СПРАВКА:

Валерий Юрьевич Саркисов родился 6 июня 1951 года. В 1981 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Свой первый спектакль поставил в Московском художественном театре (МХАТ) по пьесе А. Ремеза "Путь".

С 1983 года начал преподавать на режиссерском факультете ГИТИСа. С 1989 года он руководит коллективом "Театральная группа Валерия Саркисова".

Автор многочисленных постановок в московских и российских театрах. Регулярно сотрудничает с нижегородским театром драмы им.А.М.Горького. Также в 2003 году поставил спектакль "Облом-off" по пьесе М.Угарова в нижегородском театре "Комедiя".