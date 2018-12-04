Особенности использования массивной доски для напольного покрытия

Массивная доска изготавливается из натуральной древесины и отличается великолепными эксплуатационными характеристиками.

Популярность массивной доски объясняется, прежде всего, презентабельным видом. Но также важной привлекательной особенностью являются хорошие эксплуатационные характеристики, которые позволяют сохранять эстетичный вид напольного покрытия на протяжении длительного времени. Приобрести качественную массивную доску можно здесь http://hlodwig.ru/shop/massivnaya-doska/.

Массивная доска для пола является экологически чистым материалом. В нем не содержится химических соединений, которые могут навредить здоровью человека. Создаваемое напольное покрытие отличается прочностью. При правильной эксплуатации уход за ним очень простой. Циклевка и шлифовка может проводиться многократно, то есть покрытие для пола можно при необходимости реставрировать.

Другими важными эксплуатационными свойствами являются прекрасные тепло- и звукоизоляционные показатели. Данный материал отличается определенной теплотой на ощупь, что значительно повышает комфортность помещения.

Для изготовления массивной доски используется древесина различных пород деревьев. Это в значительной степени влияет на стоимость материала. Наиболее распространенным является древесина ольхи, лиственницы, ясеня и бука. Среди востребованных экзотических материалов можно выделить древесину гевеи и карагача. Если пол обустраивается в помещениях с высокой влажностью, то следует отдавать предпочтение дорогостоящим видам массивной доски, которая изготавливается из дуба или бука.

Монтаж напольного покрытия при использовании данного материала не отличается сложностью. Оно основано на соединении отдельных элементов способом «шип-паз». Важно до начала проведения работ распаковать массивную доску и оставить ее для акклиматизации в помещении не менее чем на 5 часов.

Для долговечной защиты массивной доски используется лаковое покрытие. Но при этом следует помнить, что при частичном повреждении пола лаковое покрытие придется полностью удалять с помощью шлифовки. Для повышения эстетических свойств можно использовать специальное масло, которые наносится не реже одного раза в год. Но если ставится цель повышение срока службы массивной доски, то обработку необходимо проводить каждый квартал.

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