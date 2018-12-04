Взрывозащищенные электродвигатели

Взрывозащищенные двигатели предназначены для использования на производствах с опасными средами.

Взрывозащищенные двигатели разделяются на две группы:



* Рудничные, которые применяются в механизмах и машинах, используемых на предприятиях горнодобывающей и угольной промышленности.

* Нефтехимические, которые используются в оборудовании, устанавливаемом на производствах, относящихся к химическим и нефтеперерабатывающем отраслям.

Любой взрывозащищенный двигатель изготавливается из высококачественных материалов. Это гарантирует большую безопасность его использования в опасных условиях и длительный срок службы.

Корпус любого взрывозащищенного двигателя производится из высокопрочных материалов. Наиболее часто это высококачественная листовая сталь или чугун. Герметичное исполнение является надежной защитой от воздействий опасных и неблагоприятных средств. Кабели специализированных устройств также имеют дополнительную защиту. На них устанавливаются специальные металлические кольца повышающие эластичность.

На что обратить внимание?

Перед приобретением взрывозащищенного электродвигателя обязательно следует ознакомиться с техническими характеристиками устройства. Важно обратите внимание на маркировку изделия. В ней на первой позиции указывается степень взрывозащищенности изделия. Наиболее безопасными считаются двигатели с маркировкой «0», которые изготавливаются по особым технологиям. Кроме этого:

* “1” указывает на то, что механизм в двигателе позволяет работать в стандартном режиме и не возникает опасности при его эксплуатации в случае возникновения мелких повреждений

* “2” акцентирует внимание на том, что электродвигатель может эксплуатироваться только нормальных условиях без повышенных рисков.

Внимание! Рудничные взрывозащищенные двигатели маркируются литерами PB.

Также взрывозащищенные электродвигатели отличаются по температурному классу, который измеряется по шкале Цельсия. Кроме этого в маркировке указывается тип взрывозащиты и категория взрывоопасных сред, где

могут использоваться устройства. На двигатель обязательно наносится отметка, уточняющая, в какой климатической зоне может использоваться двигатель.

Взрывозащищенные электродвигатели обязательно должны поставляться в собранном виде. В комплекте с устройствами должна идти вся необходимая эксплуатационная документация, в том числе и техпаспорт. Электродвигатель необходимо устанавливать исключительно в соответствии с рекомендациями производителя. Это может исключить какие-либо возможные нарушения при работе агрегата.

При выходе взрывозащищенного электродвигателя со строя необходимо, чтобы его ремонт выполнялся предприятием-изготовителем. Если ломается определенный неремонтопригодный компонент, то его нужно заменять исключительно оригинальным аналогом. На протяжении всего эксплуатационного периода должны быть предусмотрены технологические осмотры оборудования и профилактические мероприятия. Также при необходимости может быть проведена модификация электродвигателей, с целью улучшения технических или функциональных показателей. Но при этом любые изменения может вносить только производитель. После проведения определенных модификаций на устройстве обязательно размещается табличка об этом с указанием даты и наименования организации.

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