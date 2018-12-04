Органза - великолепный материал для создания нарядных изделий

Удивительно красивая органза способна создать атмосферу сказки и праздника.

Сегодня органза является очень востребованным материалом для декорирования помещений и пошива праздничных и сценических нарядов. Считается, что в Европу она была завезена из Узбекистана в 18 веке. Поскольку текстильное предприятие находилось в городе Ургенча, то это объясняет несколько видоизмененное название материала.

Сегодня органза оптом может быть приобретена в компании «Стартекс». Огромное разнообразие материалов позволяет создавать оригинальные изделия, отличающиеся изысканной красотой.

Особенности применения.

Для изготовления органзы могут использоваться различные исходные материалы. Это:

* Шелк, который представляет собой тонкую натуральную нить. Такой материал приятный на ощупь и отличается повышенной гладкостью. Благодаря своему естественному он может стать настоящим украшением.

* Вискоза, представляющая собой гигроскопичную нить, которая производится из целлюлозы. В этом случае органза обладает повышенной мягкостью.

* Полиэстер, который является синтетической нитью, изготавливаемой из полимерных волокон. В этом случае материал отличается повышенной жесткостью и хорошо сохраняет форму.

Для повышения эстетических качеств используются различные способы декорирования. К примеру, часто используется лазерная порезка, с помощью которой на полотне создаются оригинальные узоры и орнаменты. Для этого используется специальное оборудование, с помощью которого предварительно создается рисунок.

Сегодня производителями предлагаются различные виды органзы. Наиболее известным является материал Хамелеон. Он меняет свой оттенок при изменении положения ткани. Кроме того востребованной является Жатка. Такое плотно формируется под специальными прессами, благодаря чему на ткани создаются оригинальные заломы.

Привлекательными особенности органзы является то, что ткань отличается высокой износостойкостью. Она чрезвычайно прочная и устойчива к разрывам. При эксплуатации материал не мнется и не образует заломов, не деформируются и не садится.

Ухаживать за изделиями из органзы очень просто. Все, что нужно, так это соблюдать при стирке необходимый температурный диапазон. Для повседневной одежды ткань не всегда является подходящим вариантом, так как может создавать дискомфортное ощущение и плохо пропускает воздух.

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