Меховые изделия - гарантия стиля и комфорта

Меховые изделия - не только украшение, но и удобный вид одежды.

Сегодня меховые изделия представлены в большом разнообразии. В каталоге онлайн бутика «Шикарные меха» тут можно попробовать подобрать красивую меховую одежду в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями даже требовательным модницам.

Мех использовался для пошива одежды на протяжении многих лет. И сегодня, несмотря на наличие большого количества высококачественных синтетических материалов, не снижается спрос на меховые изделия. На это, несомненно, влияют важные особенности натурального меха, которые гарантируют повышенную комфортность в сочетании с красотой.

Основные виды.

Меховые изделия способны хорошо согревать самую суровую зимнюю стужу. При этом разные виды меха могут использоваться в различных климатических условиях. Кроме того такая одежда практичная, она не требует особого ухода и носить ее можно длительное время.

Сегодня производителями предлагаются уникальные модели, которые подчеркивают стильность и оригинальность образа.

Некоторые особенности распространенных видов меха:

* Самым доступным по цене является овчина. Данный материал считается одним из самых теплых. Кроме того изделия, пошитые из тонкорунной овчины, отличается хорошею носкостью. Они не теряют своей эстетичности при воздействии любых негативных внешних условий.

* Более дорогостоящими является мех норки. Такие изделия отличаются изысканным видом, кроме этого одежда очень практична, так как обладает повышенной износостойкостью. При правильном уходе одежду из норки можно носить длительное время. Очень важно, что мех из норки обладает повышенной пластичностью, поэтому из него можно сшить самые различные фасоны одежды.

* Эффектно выглядят изделия из меха песца. Такая одежда, безусловно, является защитой для самой суровой зимы. Но при этом нельзя сказать, что в городских условиях модели будут считаться практичными. Оптимальными вариантом являются полушубки из меха песца.

* Хорошей износостойкостью отличается мех нутрии. Такой вариант может считаться оптимальным для городских условий. Одежда будет надежно защищать от холода, ветра и дождя.

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