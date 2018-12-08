Интенсивное обучение английскому языку с самоучителем lim-english

Сегодня без английского языка может быть трудно стать успешным человеком.

Сегодня многие понимают что для того чтобы стать успешным человеком необходимо владеть английским языком. К сожалению, не всегда на освоение языка хватает времени и сил. Но

существует удобный онлайн самоучитель Lim English, который позволит при желании в короткое время попробовать получить необходимые знания.

Особенности ресурса.

На сайте https://lim-english.com/ используется популярная и очень эффективная методика О.Лиманского. Она им была разработана под себя и позволила ему эффективно освоить английский язык в кратчайшее время. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что методика прошла проверку временем. Благодаря ей многим людям удалось успешно заговорить на английском языке.



Для того чтобы начать изучение в начале необходимо зарегистрироваться на сайте. Процедура довольно простая. Для этого можно использовать электронную почту или социальные сети. Чтобы выбрать правильный курс требуется пройти тестирование. Это позволяет определить собственный уровень. Кроме этого имеется возможность начать заниматься здесь тем, кто впервые заинтересовался английским языком. Имеется вариант тематических курсов, которые очень полезны для тех, кто собирается отправляться в путешествие.

Эффективность метода заключается в том, что после прохождения определенного материала требуется выполнить определенные упражнения. Благодаря этому успешно закрепляются все знания. Каждое занятие начинается с аудирования. То есть, необходимо прослушать текст и постараться понять его. При необходимости можно прослушать отдельные фразы. Затем предлагаются слова, которые использовались в тексте. Затем необходимо сделать перевод, написать диктант и, наконец, сделать устный перевод.

Если возникли трудности с определенными словами, то можно создавать из них персональный словарь. Пользоваться им следует, как можно чаще, чтобы закрепить слова и фразы и довести их до автоматизма. Данная методика обучения уделяют большое внимание грамматике. Благодаря этому можно попробовать более глубоко вникнуть в иностранный язык.

Для того чтобы повысить мотивацию учеников, на сайте предусмотрена система начисления баллов. Пользователь может анализировать время, проведенное на сайте, видеть количество пройденных уроков, а также сравнивать свои показатели с результатами других участников проекта.

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